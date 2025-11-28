Атакованная БПЛА ВСУ АЗС в российском регионе приостановила работу
АЗС в Воронежской области приостановила работу после атак БПЛА ВСУ
Работу автозаправочной станции в Воронежской области приостановили после атаки беспилотников Вооруженных сил Украины.
Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на пресс-службу регионального правительства.
22 ноября стало известно, что взрывотехники завершили плановый подрыв блоков сбитых ракет ATACMS в садоводческом товариществе «Дальние сады», расположенном под Воронежем. Губернатор Александр Гусев подчеркнул, что никто из местных жителей не пострадал.
Ранее была информация, что в российском регионе из-за атаки БПЛА повреждения получили четыре дома.
