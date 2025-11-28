Достижения.рф

Атакованная БПЛА ВСУ АЗС в российском регионе приостановила работу

Фото: istockphoto/bbsferrari

Работу автозаправочной станции в Воронежской области приостановили после атаки беспилотников Вооруженных сил Украины.



Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на пресс-службу регионального правительства.

22 ноября стало известно, что взрывотехники завершили плановый подрыв блоков сбитых ракет ATACMS в садоводческом товариществе «Дальние сады», расположенном под Воронежем. Губернатор Александр Гусев подчеркнул, что никто из местных жителей не пострадал.

Ранее была информация, что в российском регионе из-за атаки БПЛА повреждения получили четыре дома.

Никита Кротов

