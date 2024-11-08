Минобороны РФ опубликовало видео удара авиационными ракетами по ВСУ

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Минобороны РФ опубликовало видео ракетного удара Ми-28НМ по скоплению ВСУ в Курской области, информация размещена в Telegram-канале ведомства.
В ролике запечетлена работа Вертолета Ми-28НМ военно-воздушных силы Российской Федерации. Боевая машина заснята при выполнении боевой задачи.
Ранее Минобороны России сообщило о попытке прорыва границы со стороны Вооружённых сил Украины. По информации министерства, украинские военные пытались прорваться через государственную границу в направлении населенного пункта Новый Путь в Курской области. В настоящее время под Курском окружены две тысячи военнослужащих ВС Украины в суджанском и курчатовском районах, где расположена одна дорога, простреливаемая со всех сторон. Нападение на Курскую область произошло в августе 2024 года.
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Елена Генералова