На Украине запретили фильм о Мазепе из-за российского актера

11 января 2026, 12:49

На Украине запретили к показу фильм о Мазепе из-за участия Никиты Джигурды

Никита Джигурда (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Государственное агентство Украины по вопросам кино запретило к показу фильм украинского режиссера Юрия Ильенко «Молитва о гетмане Мазепе. Новая версия» из‑за участия в нем российского актера Никиты Джигурды, который сыграл шведского короля.