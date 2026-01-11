На Украине запретили фильм о Мазепе из-за российского актера
Государственное агентство Украины по вопросам кино запретило к показу фильм украинского режиссера Юрия Ильенко «Молитва о гетмане Мазепе. Новая версия» из‑за участия в нем российского актера Никиты Джигурды, который сыграл шведского короля.
Как сообщает РИА Новости, в ведомстве пояснили, что решение приняли на основании приказа Минкульта Украины «О дополнении перечня лиц, создающих угрозу национальной безопасности», куда внесли Джигурду.
Кроме того, в перечень запрещенных к демонстрации на Украине лент включили фильмы с участием российских актеров Юрия Колокольникова и Валерия Николаева. Речь идет о киноработах «Телохранитель киллера» Патрика Хьюза, «Довод» Кристофера Нолана и «Терминал» Стивена Спилберга.
Ранее сообщалось, куда уехал из России актер Марк Богатырев после развода с Арнтгольц.
Читайте также: