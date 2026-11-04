На Украине СБУ задержала трех участников протестов у тайной тюрьмы
Служба безопасности Украины сообщила о задержании трех организаторов беспорядков, произошедших 2 ноября в поселке Петропавловская Борщаговка Киевской области. По данным ведомства, одной из задержанных является жительница, также взяли ее знакомого и одну из активных участниц акции протеста. Имена фигурантов не называются.
Ранее украинские СМИ сообщили, что суд арестовал на 60 дней без права внесения залога медика Валентину Молодую. Она одной из первых приехала к дому в Петропавловской Борщаговке, где, по данным журналистов, в подвале удерживали и избивали людей.
Инцидент вызвал резонанс среди населения республики: 2 ноября толпа собралась возле дома, требуя отпустить всех насильно удерживаемых. Акция протеста переросла в стычки с правоохранителями, которые СБУ квалифицирует как беспорядки.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя ситуацию, напомнила, что таких тюрем на Украине много. Дипломат отметила, что пыточные существуют с 2014 года — на это неоднократно обращали внимание российские власти.
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