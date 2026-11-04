На Украине СБУ задержала трех участников протестов у тайной тюрьмы

04 ноября 2026, 20:59

В Киевской области СБУ задержала трех участников протестов у пыточной

Фото: istockphoto/reflection_art

Служба безопасности Украины сообщила о задержании трех организаторов беспорядков, произошедших 2 ноября в поселке Петропавловская Борщаговка Киевской области. По данным ведомства, одной из задержанных является жительница, также взяли ее знакомого и одну из активных участниц акции протеста. Имена фигурантов не называются.