На Украине сделали неожиданное заявление о мобилизованных в РФ

Фото: iStock/Oleg Elkov
Офицер бригады «Рубеж» Национальной гвардии Украины Владимир Черняк сказал, что у российских мобилизованных высокий уровень подготовки. С таким заявлением он выступил на канале «Киев 24», пишет РИА Новости.
«Это квалифицированные мобилизованные военные, умеющие воевать» — сказал он.
Свою точку зрения офицер высказал о военнослужащих, которые выполняют задачи в Харьковской области. Кроме того, Черняк добавил, что они способны удивлять.
Ранее командир взвода десантников из группировки войск «Днепр» с позывным «Смерч» рассказал, что два одессита на надувной лодке переплыли Днепр и сдались российским десантникам на Кинбурнской косе, чтобы избежать мобилизации.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
Читайте также:
Зеленский заявил, что у Киева есть план победы, который будет передан США
Более 6600 военных потеряли ВСУ за время боевых действий под Курском
«Захлебнулись в своей крови»: Алаудинов назвал бригады, разгромленные под Курском
Дарья Осипова