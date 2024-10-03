Под Угледаром в роте ВСУ из 200 человек за две недели осталось всего шесть солдат

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Рота ВСУ за две недели боев под Угледаром потеряла почти 200 солдат. Об этом рассказал пленный военнослужащий 58-й отдельной мотопехотной бригады Виктор Неверко, его слова передает ТАСС.
«Шестая рота — всего было шесть человек в наличии. Мы спросили, почему есть человек только? Я понял, что в роте должно быть ну как минимум хотя бы 200 человек. Он сказал, что половина людей в СОЧ (самовольное оставление части – ред.) пошло, половина на поле боя там лежат. Трехсотые и двухсотые», — рассказал пленный.
По его словам, тела погибших и раненых украинских военных некому забирать, и они остаются прямо на поле боя.
Неверко добровольно сдался в российский плен вместе с другими сослуживцами в районе Угледара.
Ранее служащий в ВСУ журналист Владимир Бойко сообщал, что из 50 мобилизованных ВСУ, направленных на укрепление обороны Угледара, на позиции попали только четыре человека, но и они дезертировали при первой ротации.
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