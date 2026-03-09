На Украине сельчане устроили погоню за автобусом ТЦК с мобилизованным

09 марта 2026, 18:16

В Волынской области Украины сельчане устроили погоню за автобусом ТЦК

Фото: istockphoto/reflection_art

В интернете разошлось видео погони сельчан за микроавтобусом военкомата на Украине. В нем, как утверждается, перевозили мобилизованного мужчину. Об этом пишут «Аргументы и Факты».