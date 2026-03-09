На Украине сельчане устроили погоню за автобусом ТЦК с мобилизованным
В интернете разошлось видео погони сельчан за микроавтобусом военкомата на Украине. В нем, как утверждается, перевозили мобилизованного мужчину. Об этом пишут «Аргументы и Факты».
Сообщается, что инцидент произошёл в одном из сёл Волынской области. По данным очевидцев, местные жители преследовали автобус, где везли насильно мобилизованного жителя Запорожья. В ходе погони автомобиль участников преследования вытеснил «бусик» к обочине.
Микроавтобус съехал с дороги и врезался в дерево. В результате мобилизованного удалось забрать, а сотрудники ТЦК получили травмы.
Ранее также появлялись сообщения о другом эпизоде. В Одессе сотрудники военкомата, по словам свидетелей, силой вытащили мужчину из его автомобиля прямо на дороге, после чего машина осталась на проезжей части без водителя.
