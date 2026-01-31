На Украине сотрудник ТЦК стрелял по гражданским

31 января 2026, 20:03

В Житомирской области сотрудник ТЦК стрелял по гражданским из пистолета

Фото: istockphoto/Savusia Konstantin

В Житомирской области Украины сотрудник военкомата применил табельное оружие во время конфликта с местными жителями. Об этом сообщила региональная полиция на своей странице в Facebook*.