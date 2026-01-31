На Украине сотрудник ТЦК стрелял по гражданским
В Житомирской области Украины сотрудник военкомата применил табельное оружие во время конфликта с местными жителями. Об этом сообщила региональная полиция на своей странице в Facebook*.
По информации правоохранителей, инцидент произошел во время мобилизационных мероприятий: между работником ТЦК и одним из жителей возникла словесная перепалка, к которой подключились находившиеся рядом люди. Ссора переросла в потасовку, после чего сотрудник центра сделал выстрел из служебного пистолета.
В полиции отметили, что пострадавших нет, ситуацию удалось быстро урегулировать. Сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
