На Украине сотрудники ТЦК мобилизовали мужчину с эпилепсией, когда тот шел в больницу

07 марта 2026, 02:32

В Днепре сотрудники ТЦК мобилизовали украинца с эпилепсией, который шел в больницу

Фото: iStock/sandsun

В Днепре сотрудники территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкомата на Украине) мобилизовали мужчину, страдающего эпилепсией. Его схватили, когда мужчина направлялся на плановое обследование в больницу, передает «Лента.ру».