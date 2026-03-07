На Украине сотрудники ТЦК мобилизовали мужчину с эпилепсией, когда тот шел в больницу
В Днепре сотрудники территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкомата на Украине) мобилизовали мужчину, страдающего эпилепсией. Его схватили, когда мужчина направлялся на плановое обследование в больницу, передает «Лента.ру».
По словам жены мобилизованного, её муж имел при себе все необходимые документы, когда шел к врачу. Он официально состоит на учёте у невролога и постоянно принимает лекарства после перенесённой контузии. Военно-учётные данные украинца были актуальны, и сам он не находился в розыске в тот момент, когда его забрали военкомы.
Жена мобилизованного целый день провела у здания ТЦК с двухлетним ребёнком, так как у супруга изъяли телефон. Украинцу не дают группу инвалидности из-за негласного запрета «сверху» на её присвоение мужчинам.
Напомним, что киевский режим все ощутимее страдает от нехватки личного состава в ВСУ. Действия сотрудников ТЦК по задержанию граждан нередко приводят к скандалам и протестам.
