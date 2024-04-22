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Мужчины призывного возраста платят от 3 до 10 тысяч долларов за незаконный выезд с Украины. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя госпогранслужбы Андрея Демченко.
«Когда задерживаются нарушители, с ними проводится фильтрация, чтобы установить организаторов незаконных схем выезда, установить, каким способом организаторы пытались их переправить через границу, выяснить другие детали», — заявил он.
По словам Демченко, часто происходят случаи на границе, когда организаторы привлекают несовершеннолетних в качестве проводников. Связано это с тем, что для них не предусмотрена уголовная ответственность за подобные действия.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины.
Ранее эксперт по международным отношениям общероссийского движения «Сильная Россия», член Совета по правам человека, напрямую подчиняющийся президенту России, Александр Ионов заявил, что Украина готовит контрнаступление. По его словам, она готовится к контратаке с помощью нового оружия, которое европейские страны пытаются предоставить Киеву в рамках новых мер поддержки. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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