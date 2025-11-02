При атаке на порт Туапсе загорелись два иностранных судна
В ночь на 2 ноября 2025 года беспилотные летательные аппараты атаковали порт Туапсе. Оперативный штаб Краснодарского края официально подтвердил факт налёта и его последствия.
В результате инцидента два иностранных гражданских судна получили повреждения. Мэр города Сергей Бойко конкретизировал, что цели удара включали в себя один танкер и объекты инфраструктуры порта.
Вследствие атаки на судах вспыхнул пожар. Спасательные и аварийные команды оперативно отреагировали и к настоящему моменту полностью ликвидировали возгорание. Представители оперативного штаба сообщили, что в результате происшествия никто не пострадал. Все члены экипажей обоих судов находятся в безопасности.
Ранее в порту «Кавказ» в Краснодарском крае произошло возгорание буксира.
