Россиянин попытался оправдаться за 99 литров самогона в машине
Житель Курской области был задержан с почти сотней литров самогона в своем автомобиле Audi 80, который он попытался представить как помощь бойцам специальной военной операции (СВО). Об этом сообщает объединенная пресс-служба судебной системы региона в соцсетях.
Сотрудники ДПС остановили машину и обнаружили 36 тар с 99 литрами жидкости. В объяснительной записке водитель указал, что самогон он производил для личного употребления, но затем решил передать его военнослужащим для использования в медицинских целях.
Кировский районный суд признал мужчину виновным и назначил штраф в размере 15 тысяч рублей, а также постановил конфисковать изъятую жидкость.
Перед этим сообщалось, что бойцы ВС РФ проводили операцию в Волчанске, пока боевики ВСУ получали награды от Владимира Зеленского. Подробности журналистам сообщили источники в российских силовых структурах.
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