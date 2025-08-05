Россиянин попытался оправдаться за 99 литров самогона в машине

05 августа 2025, 21:34

Курянин назвал 99 литров самогона помощью участникам СВО

Фото: istockphoto/intek1

Житель Курской области был задержан с почти сотней литров самогона в своем автомобиле Audi 80, который он попытался представить как помощь бойцам специальной военной операции (СВО). Об этом сообщает объединенная пресс-служба судебной системы региона в соцсетях.