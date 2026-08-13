На Украине военкомы до крови избили гражданина Латвии
В Кривом Роге сотрудники территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкомата) избили гражданина Латвии. Об этом сообщает «Лента.ру».
В соцсетях появилось видео, на котором окровавленный мужчина эмоционально отказывается от вызова скорой помощи и демонстрирует прохожим латвийский паспорт. Пострадавший рассказал, что военкомы потребовали, чтобы он подписал какие-то документы. Они не обращали внимания на попытки мужчины доказать, что он является гражданином другой страны, а не украинцем, и не подлежит мобилизации.
Отмечается, что в Сухопутных войсках Украины отрицают причастность своих сотрудников ТЦК к этому инциденту. Официальных сведений относительно случившегося пока не поступало.
На фоне нехватки личного состава в Вооруженных силах Украины киевский режим уже какое-то время сталкивается с растущим числом скандалов, связанных с действиями военкомов. В соцсетях регулярно появляются кадры силовой мобилизации — на них работники ТЦК избивают мужчин призывного возраста и насильно заталкивают их в микроавтобусы.
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