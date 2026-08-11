На Украине военкомы мобилизовали отца, который один воспитывал 13-летнюю дочь
На Украине сотрудники территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкомата) мобилизовали мужчину, который воспитывал ребенка в одиночку. Его 13-летняя дочь осталась в Днепре без присмотра почти на сутки, сообщает «Лента.ру».
В материале подчеркивается, что мужчина находился в процессе оформления документов, связанных с отсрочкой, однако военкомов это не остановило. Сотрудники ТЦК и полицейский задержали его прямо у дома. Отец показал им повестку в суд, где на рассмотрении находится дело об установлении опеки над подростком, и попросил разрешения позвонить дочери, но это не помогло.
Украинца доставили в территориальный центр комплектования как нарушителя правил воинского учёта и мобилизовали. Сейчас он проходит базовую подготовку. Девочка некоторое время оставалась дома одна после того, как её отца неожиданно забрали.
На фоне нехватки личного состава в Вооруженных силах Украины киевский режим уже какое-то время сталкивается с растущим числом скандалов, связанных с действиями военкомов. В соцсетях регулярно появляются кадры силовой мобилизации — на них работники ТЦК избивают мужчин призывного возраста и насильно заталкивают их в микроавтобусы.
Читайте также: