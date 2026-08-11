На Украине военкомы мобилизовали отца, который один воспитывал 13-летнюю дочь

11 августа 2026, 00:31

В Днепропетровске сотрудники ТЦК мобилизовали отца 13-летней девочки

Фото: iStock/Liudmila Chernetska

На Украине сотрудники территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкомата) мобилизовали мужчину, который воспитывал ребенка в одиночку. Его 13-летняя дочь осталась в Днепре без присмотра почти на сутки, сообщает «Лента.ру».