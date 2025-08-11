Российский медик перехитрил ВСУ и вывел раненых бойцов из-под обстрела
Санитарный инструктор с позывным «Тихий» успешно провёл операцию по спасению десяти раненых российских военных, обманув украинских солдат в зоне спецоперации. Об этом сообщает издание «Красная звезда».
Пострадавшие военнослужащие двигались к безопасной зоне, соблюдая дистанцию 20–30 метров. ВСУ заметили только санинструкторов, но не обнаружили основную группу раненых. Как рассказал «Тихий», медики намеренно вышли на открытую местность, чтобы отвлечь противника. Украинские военные открыли огонь из автоматического гранатомёта, но бойцы, которым требовалась помощь, тем временем скрытно прошли по безопасному маршруту.
Несмотря на обстрел, санинструкторы смогли отойти, оказали себе первую помощь и продолжили контролировать эвакуацию. В итоге все раненые были успешно доставлены на российские позиции.
