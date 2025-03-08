Во Владикавказе и Грозном ввели временные ограничения на полеты

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В аэропортах Владикавказа (Беслан, код ИКАО: URMO) и Грозного (Северный, код URMG) введены временные ограничения на приём и отправку воздушных судов.
Решение было принято в 03:13 по московскому времени для обеспечения безопасности полётов гражданской авиации.
Официальный представитель Росавиации Артём Кореняко сообщил в Telegram, что ограничения носят превентивный характер и связаны с текущими оперативными требованиями.
Поздно вечером 7 марта сообщалось, что в аэропортах Волгограда и Саратова были временно приостановлены все авиарейсы — как прибывающие, так и отправляющиеся. Недавно эти ограничения были сняты.
Также стало известно, когда на Украине пройдут выборы.
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Официальный представитель Росавиации Артём Кореняко сообщил в Telegram, что ограничения носят превентивный характер и связаны с текущими оперативными требованиями.
Поздно вечером 7 марта сообщалось, что в аэропортах Волгограда и Саратова были временно приостановлены все авиарейсы — как прибывающие, так и отправляющиеся. Недавно эти ограничения были сняты.
Также стало известно, когда на Украине пройдут выборы.
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Мария Моисеева