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Во Владикавказе и Грозном ввели временные ограничения на полеты

Росавиация: в аэропортах Владикавказа и Грозного ввели ограничения для полетов
Фото: iStock/tanyss

Фото: iStock/tanyss

В аэропортах Владикавказа (Беслан, код ИКАО: URMO) и Грозного (Северный, код URMG) введены временные ограничения на приём и отправку воздушных судов.
Решение было принято в 03:13 по московскому времени для обеспечения безопасности полётов гражданской авиации.

Официальный представитель Росавиации Артём Кореняко сообщил в Telegram, что ограничения носят превентивный характер и связаны с текущими оперативными требованиями.

Поздно вечером 7 марта сообщалось, что в аэропортах Волгограда и Саратова были временно приостановлены все авиарейсы — как прибывающие, так и отправляющиеся. Недавно эти ограничения были сняты.

Также стало известно, когда на Украине пройдут выборы.

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На Украине забрали более 3,3 миллиона долларов со счетов русских олигархов
НАБУ объявило об изъятии со счетов компаний Фридмана и Авена более $3,3 миллиона
08 марта 2025, 05:13

Фото: iStock/mirza kadic

Национальное агентство по розыску и менеджменту активов (АРМА) Украины изъяло 137 млн гривен (более 3,3 млн долларов) со счетов компаний, связанных с российскими бизнесменами Михаилом Фридманом и Петром Авеном. Об этом пишет РИА Новости.
По словам представителей АРМА, средства направят на закупку военных облигаций и в фонд ликвидации последствий боевых действий.

Ранее, в октябре 2024 года, СБУ арестовала украинские активы Фридмана, Авена и Андрея Косогова на сумму свыше 463 млн долларов.

«Радио 1» сообщало, что национальное агентство геопространственной разведки США (NGA) временно ограничило доступ Украины к коммерческим спутниковым снимкам, приобретённым американским правительством. Информацию подтвердило издание The Washington Post (WP).

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#фонд
#telegram
#активы
#сбу
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«Предательство, а не политика»: СШИ подтвердили, что Украина лишилась спутниковых снимков
WP: в NGA подтвердили отключение Украине доступа к спутниковым снимкам США
08 марта 2025, 04:49

Фото: iStock/LIgorko

Национальное агентство геопространственной разведки США (NGA) временно ограничило доступ Украины к коммерческим спутниковым снимкам, приобретённым американским правительством. Информацию подтвердило издание The Washington Post (WP).
Решение связано с политикой администрации США по регулированию поддержки Киева, сообщает WP.

Система GEGD (Global Enhanced GEOINT Delivery — система доставки геопространственной разведки), через которую партнёры и союзники получают геоданные, использовалась ВСУ для корректировки артиллерийского огня и выбора целей для дронов. Украинские военные уже ощутили последствия приостановки доступа к снимкам.

«Последствия приостановки немедленно почувствовали на себе солдаты украинской армии. Некоторые из которых назвали это решение предательством, а не политикой», — отмечает издание.
Ранее сообщалось, что подразделения Вооружённых сил Украины могут начать вывод войск из Курской области в течение ближайших двух недель. По данным издания The New York Post (NYP), ссылающегося на украинских военных, такое решение связано с продвижением российской армии и ростом интенсивности атак после приостановки поставок разведданных из США.

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#сша
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В США объявили о возможном выводе ВСУ из Курской области
NYP: ВСУ могут вывести свои силы из Курской области в течение двух недель
08 марта 2025, 03:44

Фото: iStock/undefined undefined

Подразделения Вооружённых сил Украины могут начать вывод войск из Курской области в течение ближайших двух недель. По данным издания The New York Post (NYP), ссылающегося на украинских военных, такое решение связано с продвижением российской армии и ростом интенсивности атак после приостановки поставок разведданных из США.
«Киев может отказаться от своей смелой операции уже через две недели», — говорится в материале.
Источники отмечают, что Киев рассматривает отказ от операции в регионе из-за ограниченной логистики. Захват Суджи, ранее представленный как успех, по мнению замкомандира дивизиона радиоэлектронной борьбы 15-й артиллерийской бригады Александра Кабанова, не принёс долгосрочных стратегических преимуществ.

«Взятие Суджи — это достижение, определенная демонстрация силы и возможностей. Это действительно дало что-то в долгосрочной перспективе? Как мы видим — нет», — заявил он NYP.
Ранее сообщалось, что в Курской области Вооружённые силы Украины (ВСУ) атаковали FPV-дронами польского наёмника, ранее сдавшегося в плен российским военным. Они целенаправленно ликвидировали только сдавшегося поляка.

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#сша
#информация
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#сво
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ВСУ ликвидировали дронами сдавшегося в плен ВС РФ польского солдата
RT: ВСУ уничтожили сдавшегося в плен наемника-поляка, не тронув бойцов ВС РФ
08 марта 2025, 03:11

Фото: iStock/vadimrysev

В Курской области Вооружённые силы Украины (ВСУ) атаковали FPV-дронами польского наёмника, ранее сдавшегося в плен российским военным. Они целенаправленно ликвидировали только сдавшегося солдата.
По данным военнослужащих ВС РФ, переданным военкором RT Александром Яремчуком, удар был направлен исключительно на бойца в «синих повязках» — опознавательных знаках ВСУ, тогда как российские солдаты не пострадали.

Инцидент произошёл во время зачистки сектора в районе Малой Локни, где штурмовики 177-го полка обнаружили мужчину, не владеющего ни русским, ни украинским языками. Это оказался польский наемник.

По мнению солдат ВС РФ, ВСУ целенаправленно устранили поляка, чтобы предотвратить его переход в плен.

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«Переговоры»: россияне выбрали главное событие февраля
Большинство россиян назвали главным событием февраля переговоры в Эр-Рияде
08 марта 2025, 00:28

Фото: istockphoto/vchal

Большинство опрошенных россиян назвали главным событием февраля переговоры России и США, состоявшиеся в Эр-Рияде. Об этом свидетельствуют данные исследования Новости Mail. Встречу в Саудовской Аравии оценили как самую важную новость месяца 25% респондентов.
«Еще 24% посчитали таковым скандал между украинским лидером Владимиром Зеленским и президентом США Дональдом Трампом в Белом доме. Следом расположился разговор между Трампом и президентом России Владимиром Путиным, который главным событием февраля сочли 22% участников опроса», — пишет «Газета.Ru», ознакомившаяся с результатами исследования.
Вместе с тем политолог Иван Мезюхо оценил заявления европейских лидеров, которые стали еще чаще говорить о поддержке Украины. В разговоре с RT аналитик указал, что их публичная и закулисная риторика сильно отличаются, ведь за закрытыми дверями они признают, что дни киевского режима сочтены.
«По крайней мере, такая тенденция уже давно сложилась на Европейском континенте. Я думаю, что даже Украина это понимает. Но делать нечего. Владимир Зеленский построил такую систему между властью и обществом, которая не предполагает резкого разворота», — подчеркнул политолог.
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Стало известно, когда на Украине пройдут выборы

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