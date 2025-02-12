На Украине задержан глава штаба антитеррористического центра СБУ

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Шпиона, якобы работавшего на Россию, выявили в рядах Службы безопасности Украины (СБУ). Об этом сказано в Telegram-канале ведомства.
«За счет шифрованных программных закладок мы проникли в гаджеты предателя — мобильные терминалы, компьютеры. Мы фактически с ним жили, проводили аудио — и видеоконтроль. В процессе этого всего нам удалось качественно задокументировать сбор и передачу предателем соответствующей информации врагу», — процитировали в пресс-службе СБУ главу ведомства Василия Малюка.Имя фигуранта неизвестно. В СБУ лишь подчеркнули, что через него украинская служба безопасности долгое время передавала дезинформацию.
Ранее «Радио 1» публиковало последние новости спецоперации на Украине.
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