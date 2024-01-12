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На Украине задержано более 17 тысяч мужчин, пытавшихся сбежать за границу

12 января 2024, 17:53
Фото: iStock/Victoria Kotlyarchuk

Фото: iStock/Victoria Kotlyarchuk

С начала спецоперации украинская погранслужба задержала уже 17 тысяч мужчин призывного возраста, которые незаконно пытались покинуть страну. Такие данные приводит The Times.
«Цифры желающих выехать, похоже, увеличатся, поскольку новый вызывающий споры законопроект направлен на мобилизацию еще 500 тысяч человек», - говорится в материале издания.

Издание приводит истории, как украинские мужчины призывного возраста даже в зимнее время предпринимают попытки переплыть Тису, и ищут людей, которые за 3,5-5 тыс. долларов могут провести их через границу. Также они пытаются купить поддельные документы.


Ранее советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что новый законопроект о мобилизации будет принят через несколько дней или недель после всех правок.

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На Украине признали, что мобилизованные были отправлены на фронт без должной подготовки
Арахамия: многие новобранцы ВСУ пошли на фронт без нормальной подготовки
12 января 2024, 17:21

Фото: iStock/Mariia Kokorina

Многие мобилизованные граждане Украины были отправлены на поле боя без качественной подготовки. Такое заявление сделал глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия.
«Мы много получаем историй, когда человека мобилизовали. Он обучился, уже вроде как пройден курс, и человек оказывается на передовой, а потом выявляется, что во время обучения одну гранату кинули или постреляли два "рожка" и больше не имеют никаких навыков», - сказал Арахамия в эфире телемарафона.

Таким образом, депутаты указали в рекомендациях к новому законопроекту о мобилизации на Украине, что мобилизованный обязательно должен пройти полноценный курс военной подготовки.

Ранее народный депутат Украины и член комитета по вопросам национальной безопасности Верховной рады Фёдор Вениславский заявил, что в новой редакции закона о мобилизации не будет фигурировать мобилизация инвалидов.

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ВС РФ нанесли 23 групповых удара по объектам ПВК Украины
12 января 2024, 17:09

Фото: iStock/bizoo_n

За минувшую неделю, в период с 6 по 12 января российские военные нанесли 23 групповых ударов по военным объектам Украины, а также местам дислокации ВСУ и иностранных наемников. Об этом сообщили в Минобороны России.
«В период с 6-го по 12-е января 2024 года Вооруженными Силами Российской Федерации нанесено 23 групповых удара высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования, в том числе гиперзвуковыми авиационными ракетными комплексами «Кинжал»», - говорится в сообщении оборонного ведомства России.

Уточняется, что для массированных атаках также применялись беспилотники. Удары пришлись предприятиям ВПК Украины, где производили и ремонтировали военные самолеты, а также БПЛА, бронированную технику, пусковые установки ЗРК и артиллерийских систем.

Кроме того, в ходе российских групповых ударов были ликвидированы пункты размещения подразделений ВСУ, формирований националистов, а также иностранных наёмников.

По информации Минобороны, все цели группового удара были достигнуты и поражены.

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Рогов заявил, что слова США о прекращении помощи Украине – ловушка
12 января 2024, 16:51

Фото: iStock/Andrii Atanov

Заявление США о прекращении помощи Украине является лишь информационным шумом. Такое мнение в беседе с РИА Новости выразил сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов при ОП РФ Владимир Рогов.
Ранее координатор по стратегическим коммуникациям совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби сообщил о прекращении финансирования Украины до одобрения конгрессом запроса на новые средства.

При этом Рогов расценил это заявление как информационный шум и пропагандистскую ловушку. По его словам, в настоящее время у ВСУ есть вооружение, которым они продолжают обстреливать российские населённые пункты. К тому же, США могут тайно поставлять Украине снаряды. При таком раскладе событий Россия может недооценить возможности противника.

В заключение специалист подчеркнул, что западные союзники будут поставлять вооружение Украине до тех пор, пока им это выгодно. Поскольку ВСУ пока сдерживают оборону и наносят удары по России, поставки не прекратятся.

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На Украине опасаются последующих массированных атак со стороны России
Экс-полковник СБУ Стариков: РФ продолжит наносить удары по Украине
12 января 2024, 16:01

Фото: iStock/JARAMA

Россия и дальше продолжит наносить удары по украинским военным объектам в ближайшее время. Такое заявление сделал бывший полковник СБУ Олег Стариков в интервью YouTube-каналу «Да, это так».
«Вот они (Россия. – ред.) провели две крупномасштабные классические воздушные операции. Они их будут проводить еще месяц, а, может, два», — уверен Стариков.

По его словам, армия России своими ударами поражает объекты военно-промышленного комплекса Украины и предприятия. Стариков также отметил, что та же участь постигнет и истребители F-16, когда союзники передадут их Киеву. Таким образом, он предположил, что российские военные перенесут такие воздушные удары и на линию соприкосновения на оперативной глубине.

Ранее глава Минобороны РФ Сергей Шойгу поставил задачу наращивать производство высокоточных боеприпасов. Он также поручил перевести отдельную линейку боеприпасов из обычных в категорию высокоточных. По словам министра, обычных боеприпасов в России имеется достаточное количество.

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Матвиенко: ничто не повлияет на решимость России выполнять цели СВО
12 января 2024, 15:38

Фото: сайт Кремля

Председатель Совфеда Валентина Матвиенко заявила, что никакие внешние факторы не повлияют на решение России следовать целям специальной операции. Об этом она говорила в рамках церемонии награждения участников конкурса «Совет Федерации - палата регионов».
«Я абсолютно уверена, что никакие внешние факторы не смогут повлиять на нашу решимость последовательно продвигаться к достижению всех заявленных целей специальной военной операции», - заявила Матвиенко.

По ее словам, врагам России не удастся навредить России как на передовой, так и в других сферах. Матвиенко подчеркнула, что Россия имеет важное преимущество. Граждане нашей страны понимают необходимость суверенитета России и поддерживают правительство.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Украина по-прежнему отказывается проводить мирные переговоры с Россией, руководствуясь «мирным планом Зеленского», который фактически закрепил отказ Киева от каких-либо переговоров. При этом Россия продолжает спецоперацию.

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Украинский беспилотник попытался атаковать Белгородскую область
Минобороны: в небе над Белгородской областью сбит БПЛА ВСУ
12 января 2024, 15:23

Фото: iStock/Olena Bartienieva

В небе над Белгородской областью сбит украинский беспилотник. Об этом сообщили в Минобороны России.
«Около 14.50 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации», - говорится в сообщении оборонного ведомства России.

Согласно сообщению, вражеский беспилотник был сбит в небе над Белгородской областью.

11 января в Минобороны также сообщали, что ВСУ пытались атаковать беспилотными летательными аппаратами три региона Российской Федерации. Отмечается, что беспилотники были сбиты над Ростовской, Тульской и Калужской областями.

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Полковник объяснил принцип работы разрабатываемого «парализатора» для ВС Украины
Полковник Матвийчук: разрабатываемый «парализатор» для ВСУ будет состоять из мин
12 января 2024, 15:11

Фото: istock / Zeki035

Военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук описал принцип работы разрабатываемого российскими военными инженерами «парализатора» для ВСУ. Эксперт в разговоре с «Лентой.ру» рассказал, что заложенный в «парализаторе» боеприпас будет состоять из мин.
До это сообщалось, что в российских войсках стали задумываться о создании «парализатора» украинской армии — штурмовой противоокопной минирующей системы.

Предположительно, главной задачей систему будет блокировка противника в блиндаже, которые прячутся во время артобстрела. В роли «парализатора» предложили применять компактный кассетный боеприпас весом до 10 килограммов.

Военный эксперт, указал, что данные планы реализуемы и пояснил принцип работы таких боеприпасов.

«Сам компактный боеприпас — это небольшие мины, в него уложенные. В случае подрыва они блокируют человека в том помещении, где он находился до выстрела. Если пехота находилась в блиндаже, то вокруг блиндажа устанавливаются дистанционные противопехотные мины, и при попытке выбраться из блиндажа они просто подрываются. Сам блокатор уже разработан, просто нужно его компактно подготовить», — рассказал Матвийчук.

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#боеприпас
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#всу
#украина
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Генерал Кривонос: ВС РФ продвигаются на Купянском и Краснолиманском направлениях
12 января 2024, 14:19

Фото: iStock/Anna_Anikina

Российские войска продвигаются вперёд на Купянском и Краснолиманском направлениях, об этом сообщил отставной украинский генерал Сергей Кривонос в интервью для «Прямой».
«Давайте рассмотрим возможности русских на Купянском и Лиманском (Краснолиманском) направлениях, где сейчас идут тяжелые бои. С точки зрения возможностей наступления российской армии у них есть ресурсы, которые помогут им продвинуться вперед», — прокомментировал ситуацию Кривонос.

Генерал также напомнил, что сейчас Вооружённые силы Украины испытывают серьёзную нехватку вооружения, которая парализует возможности армии проводить настпуательные операции. В то же время, у ВС РФ такой проблемы нет.

По мнению Кривоноса, расслабляться украинцам сейчас никак нельзя, поскольку у России есть все необходимые ресурсы для наступления.

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#вс рф
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#всу
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В МИД РФ ответили на заявления Украины о применении Россией ракет из Китая
Захарова: Украина пытается держать тему на плаву, заявляя о ракетах из КНДР
12 января 2024, 14:14

Фото: iStock/ser-alim

Украина, заявляя о якобы применении Россией китайских ракет, пытается «держать тему на плаву», чтобы перевести всё внимание на Москву, на фоне провала украинской компании США. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Она подчеркнула, что такие заявления всегда делаются неслучайно. Это попытка отвести внимание от неудачной украинской кампании. Причём, Захарова говорила не о провалившемся контрнаступлении ВСУ, а о всей украинской кампании США.

Также представитель МИД добавила, что такие обвинения никогда не имеют доказательств. Единственное для чего сейчас Украина перешла к таким мерам – это продолжить оказывать информационное давление на Россию.

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