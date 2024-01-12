На Украине задержано более 17 тысяч мужчин, пытавшихся сбежать за границу

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С начала спецоперации украинская погранслужба задержала уже 17 тысяч мужчин призывного возраста, которые незаконно пытались покинуть страну. Такие данные приводит The Times.
«Цифры желающих выехать, похоже, увеличатся, поскольку новый вызывающий споры законопроект направлен на мобилизацию еще 500 тысяч человек», - говорится в материале издания.
Издание приводит истории, как украинские мужчины призывного возраста даже в зимнее время предпринимают попытки переплыть Тису, и ищут людей, которые за 3,5-5 тыс. долларов могут провести их через границу. Также они пытаются купить поддельные документы.
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