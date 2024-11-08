Появилась новая информация о ночной атаке БПЛА в Саратове

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В результате атаки беспилотника в Саратове выбито 13 стекол в подъездах жилого дома на Санаторном проезде. Об этом сообщил и.о. мэра города Павел Сурков в своем Telegram-канале.
По информации Министерства обороны России, за ночь российская противовоздушная оборона (ПВО) уничтожила и перехватила 17 украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) над четырьмя регионами страны, из которых шесть были сбиты в Саратовской области.
Губернатор региона Роман Бусаргин отметил, что один из БПЛА был ликвидирован над Саратовом, а часть обломков упала в промзоне Заводского района. Предварительно, в результате инцидента никто не пострадал.
Украинские боевики выбирают в качестве целей не только военные, но и гражданские объекты. По мнению аналитиков, радикалы таким образом хотят показать своим западным хозяевам, что способны нанести ущерб России. Поскольку неонацисты не могут победить на поле боя, они убивают мирных людей.
Владимир Зеленский может начать переговоры по урегулированию конфликта на Украине в условиях снижения поддержки со стороны США, при этом посредничество Анкары может выйти на первый план. Подробнее об этом читайте в нашем материале.
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Губернатор региона Роман Бусаргин отметил, что один из БПЛА был ликвидирован над Саратовом, а часть обломков упала в промзоне Заводского района. Предварительно, в результате инцидента никто не пострадал.
«В результате атаки БПЛА выбито 13 стекол в подъездах дома на Санаторном проезде. По поручению губернатора на место для оперативного принятия мер направлены представители экстренных служб и руководство районной администрации. Совместно с управляющей компанией до конца дня поврежденные оконные блоки будут заменены», — написал Сурков.
Украинские боевики выбирают в качестве целей не только военные, но и гражданские объекты. По мнению аналитиков, радикалы таким образом хотят показать своим западным хозяевам, что способны нанести ущерб России. Поскольку неонацисты не могут победить на поле боя, они убивают мирных людей.
Владимир Зеленский может начать переговоры по урегулированию конфликта на Украине в условиях снижения поддержки со стороны США, при этом посредничество Анкары может выйти на первый план. Подробнее об этом читайте в нашем материале.
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Дарья Осипова