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Родные военнопленных ВСУ встретились с ними второй раз за неделю в ДНР

Фото: istockphoto/Mariia Kokorina

Фото: istockphoto/Mariia Kokorina

Родственники украинских военнопленных встретились с ними второй раз за неделю в Донбассе, пишет РИА Новости, ссылаясь на волонтера Марину Афишину.
«За эту неделю нам удалось организовать две масштабные встречи военнопленных с их родственниками… которые являются очень важным символом семьи, люди могут увидеть друг друга, обняться, убедиться, что с ними все в порядке», — прокомментировала она журналистам.
Кроме того, Афишина поблагодарила омбудсмена Донецкой народной республики Дарью Морозову за помощь организовать встречу.



Прошлая встреча состоялась в минувший понедельник, 4 ноября. На ней было 15 родственников и десять военнопленных ВСУ.

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#новости
Стало известно, какие шаги предпримет Трамп для разрешения конфликта на Украине
Guardian: Трамп для решения конфликта будет давить на Киев, а не угрожать России
08 ноября 2024, 11:52

Фото: istockphoto/IherPhoto

Колумнист британской газеты Guardian Тимоти Гартон Эш заявил, что экс-президент Дональд Трамп с вероятностью 90-95% будет оказывать давление на Киев с целью попытки разрешить конфликт на Украине после своих выборов в США. Об этом пишет РИА Новости.
Автор статьи отметил, что, по его мнению, существует вероятность от 5% до 10%, что «человек-сюрприз», 47-й президент США, будет угрожать усилением поддержки Украины с целью подтолкнуть Россию к мирному соглашению.

Однако он также выразил мнение, что вероятность в 90-95% того, что этот президент сделает именно то, что неоднократно заявлял. Трамп попытается завершить войну, навязав Украине урегулирование. Как подчеркивает Эш, Украина, скорее всего, окажется «первой жертвой» Дональда Трампа в случае его возвращения к власти.

Напомним, что выборы президента США состоялись 5 ноября, где Демократическую партию представляла действующая вице-президент Камала Харрис, а Республиканскую – экс-президент Дональд Трамп.

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#выборы
#сша
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В Греции коммунисты заблокировали колонну с вооружением для ВСУ
08 ноября 2024, 11:27

Фото: iStock/IvanSpasic

Греческие коммунисты в Тирнавосе не дали проехать автоколонне из шести грузовиков с вооружением, предназначенным для ВСУ. Об этом сообщил новостной портал 902.gr Компартии Греции (КПГ).
«Грузовики с номерами Украины, Польши и Болгарии 6 ноября перевозили ракеты и другие боеприпасы из военного лагеря в регионе, предназначенные для Украины в рамках договоренностей правительства о расширении участия страны в войне на Украине, с непрерывными поставками военных материалов правительству Зеленского», — говорится в сообщении.

Уточняется, что перевозили опасный груз в дневное время через густонаселенный город Тирнавос. Тогда члены КПГ и Коммунистической молодежи Греции (КМГ) перекрыли дорогу грузовикам даже в присутствии полиции, скандируя при этом различные лозунги: «Ни земли, ни воды убийцам народов», «Никакого участия в военных миссиях за пределами Греции» и другие.

Тогда колонна с вооружением вынуждена была развернуться. Местные жители выходили на улицы и аплодировали членам КПГ и КМГ.
Ранее жители Тирнавоса неоднократно заявляли, что не допустят транспортировку вооружения через свой город, а также дальнейшего вовлечения Греции в конфликт.

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#вооружения
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На Западе раскрыли истинный смысл слов Трампа о завершении конфликта на Украине
Меркурис: слова Трампа о конце украинского конфликта не означали завершение боев
08 ноября 2024, 11:27

Фото: istockphoto/Yaraslau Mikheyeu

Говоря о прекращении конфликта на Украине за сутки, новоизбранный глава Белого дома Дональд Трамп имел в виду, что Вашингтон прекратит помогать Киеву, считает аналитик из Великобритании Александр Меркурис. Свое мнение он изложил на YouTube.
«Когда он говорил об окончании конфликта за 24 часа, я думаю, он имел в виду не то, что сами боевые действия полностью остановятся за 24 часа, а то, что участие США в конфликте будет прекращено за сутки, когда он станет президентом», — предполагает Меркурис.
Эксперт также считает, что Трамп сейчас вряд ли имеет точные способы урегулирования украинского и ближневосточного кризисов.

Ранее сообщалось, чего хочет добиться офис украинского президента, и как это связано с Трампом.

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#мир
#украина
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#дональд трамп
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Бойца СВО вернули в домой в Екатеринбург после известия о смерти жены
08 ноября 2024, 10:51

Фото: iStock/Sinenkiy

Бойца спецоперации с позывным «Граф» вернули домой в Екатеринбург с передовой после известия о смерти жены. Об этом сообщает Ura.ru.
По данным издания, супруга военного умерла. Теперь мужчина должен решить жилищный вопрос и воспитывать сына.

«В тот момент земля просто ушла из-под ног. Командование сыграло важную роль в этот кризисный момент: они помогли мне собрать все необходимые документы и организовать поездку домой», — рассказал военный.

Ранее стало известно, что Егор Якубенко, снайпер из Тюмени и участник специальной военной операции, погиб в результате удара вражеского беспилотника. Перед смертью он отдал своему другу письмо, которое тот передал родителям погибшего бойца.

сети фонда «Защитники Отечества». Солдат пишет, что он сделал свой выбор — быть воином, и ни о чём не жалеет. Если мама и папа сейчас читают эти строки, значит он сейчас уже не с ними, а с Богом, смотрит на них сверху и радуется.

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Появилась новая информация о ночной атаке БПЛА в Саратове
И.о. мэра Сурков: при атаке дрона в Саратове выбило 13 стекол в подъездах дома
08 ноября 2024, 10:30

Фото: iStock/sommersby

В результате атаки беспилотника в Саратове выбито 13 стекол в подъездах жилого дома на Санаторном проезде. Об этом сообщил и.о. мэра города Павел Сурков в своем Telegram-канале.
По информации Министерства обороны России, за ночь российская противовоздушная оборона (ПВО) уничтожила и перехватила 17 украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) над четырьмя регионами страны, из которых шесть были сбиты в Саратовской области.

Губернатор региона Роман Бусаргин отметил, что один из БПЛА был ликвидирован над Саратовом, а часть обломков упала в промзоне Заводского района. Предварительно, в результате инцидента никто не пострадал.

«В результате атаки БПЛА выбито 13 стекол в подъездах дома на Санаторном проезде. По поручению губернатора на место для оперативного принятия мер направлены представители экстренных служб и руководство районной администрации. Совместно с управляющей компанией до конца дня поврежденные оконные блоки будут заменены», — написал Сурков.

Украинские боевики выбирают в качестве целей не только военные, но и гражданские объекты. По мнению аналитиков, радикалы таким образом хотят показать своим западным хозяевам, что способны нанести ущерб России. Поскольку неонацисты не могут победить на поле боя, они убивают мирных людей.

Владимир Зеленский может начать переговоры по урегулированию конфликта на Украине в условиях снижения поддержки со стороны США, при этом посредничество Анкары может выйти на первый план. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

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#бпла
#сво
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Мобилизованный россиянин Тукачёв рассказал о том, как в зоне СВО готовятся к зиме
08 ноября 2024, 10:06

Фото: istockphoto / zabelin

Боец СВО и автор Telegram-канала «ЯХД» Алексей Тукачёв в интервью «Ленте.ру» поделился подробностями подготовки российских военнослужащих к зимним условиям на фронте.
По словам Тукачёва, сейчас наступает наиболее сложный этап, когда солдаты начинают готовить запасы теплой одежды, носок, нательного белья и других необходимых вещей.

Важной частью подготовки является утепление блиндажей: изнутри используют теплоизолирующие материалы, а двери часто заменяют несколькими спальниками.

Те, чьи позиции находятся в непосредственной близости к линии боевого соприкосновения, вынуждены отказаться от печек для того, чтобы противник с воздуха не смог определить их нахождение. Вместо этого они применяют газовые горелки, окопные свечи, самонагревающиеся стельки и небольшие дизельные обогреватели.
«В зимнее время гораздо хуже работает вся электроника на зарядке: коптеры, рации, фонарики и прочее. Поэтому значительно увеличивается расход топлива на генераторы и чаще выходят из строя сами генераторы», — рассказал Тукачёв.
Полковник в отставке и военный эксперт Анатолий Матвийчук ранее отметил, что западные танки, поставленные Украине, уязвимы к холоду. Он подчеркнул, что прошлой зимой Abrams, Leopard и Challenger застревали в снегу, а артиллерия часто выходила из строя из-за морозов.

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#военная техника
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Удар ФАБ-3000 по ВСУ в Курской области, наступление ВС РФ на Купянск: последние новости СВО
08 ноября 2024, 09:59

Фото: iStock/Neznam

Подразделения группировки войск «Центр» освободили населенный пункт Кременная Балка в ДНР. На Херсонском направлении ВС РФ продолжают уничтожать подразделения ВСУ и тяжелую технику. О последних событиях в зоне СВО на 8 ноября расскажет «Радио 1».

Курская область


ВС РФ атаковали противника в районе населенного пункта Черкасское Поречное. Группировка войск «Север» сообщает о продолжающемся наступлении на трех направлениях: в окрестностях населенных пунктов Дарьино, Зеленый Шлях и Малая Локня. В ходе операций освобождены населенные пункты Орловка, Новая Сорочина и Старая Сорочина. Российские ВКС наносят удары по противнику с использованием тяжелых ФАБ-3000.

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Харьковское направление


Российские вооруженные силы усиливают свое присутствие в районе Купянска в Харьковской области. Как сообщил глава российской администрации региона Виталий Ганчев, ВС РФ успешно контролируют ключевые логистические маршруты, что позволяет им сохранять инициативу на фронте. Он отметил, что стратегическое расположение российских войск дает возможность эффективно противостоять украинским силам. По его словам, ВС РФ находятся всего в нескольких километрах от окраин Купянска.

Донецкое направление


Подразделения группировки войск «Центр» успешно освободили населенный пункт Кременная Балка в ДНР. В ходе наступательных действий российские войска не только улучшили свои тактические позиции, но и заняли более выгодные рубежи. Также была успешно отражена 21 контратака со стороны ВСУ. В Минобороны РФ подчеркивают, что потери украинских войск составили до 1790 военнослужащих.

В рамках операций была уничтожена значительная часть военной техники противника, включая шведский бронетранспортер Viking, семь бронемашин, среди которых HMMWV из США. Кроме того, были уничтожены самоходная артиллерийская установка «Гвоздика», пять артиллерийских орудий Д-30, три орудия М119 производства США и противотанковая пушка «Рапира».

Фото: iStock/vadimrysev

Херсонское направление


Военные силы России продолжают наносить удары по технике киевского режима на правом берегу Днепра, уничтожая новые боевые машины. В частности, за сутки на Херсонском направлении подразделения группировки «Днепр» ликвидировали 122-миллиметровую самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика». Об этом сообщает Министерство обороны России.

Также отмечается, что подразделения «Днепра» уничтожили станцию радиоэлектронной борьбы ВСУ «Анклав-Н». На этом же направлении российские войска разрушили склад боеприпасов украинских вооруженных формирований.


Покровское направление


На Покровском направлении армия России осуществила наступление от Новодмитровки к Солнцевке и достигла окраин села. По информации военкоров, российским частям удалось прорваться к железнодорожному полотну на холме между Вознесенкой и Берестками. К западу от Селидово российские военные подняли флаг над Новоалексеевкой.

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#курская область
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Российские войска уничтожили взвод элитной бригады ВСУ на Купянском направлении
08 ноября 2024, 09:41

Фото: iStock/Alex Kochev

Вооруженные силы России нанесли удары по подразделению 77-й отдельной аэромобильной бригады ВСУ, обученному по стандартам НАТО, на Купянском направлении. Об этом информирует Telegram-канал Shot.
В рамках попытки остановить наступление российских войск украинское командование перебросило данное подразделение в район Синьковки. Однако, в момент подготовки к развертыванию, около 30–40 военнослужащих, расположившихся в частных домах, подверглись ударам тяжелой огнеметной системы ТОС-1А «Солнцепек».

Ранее военный эксперт Андрей Марочко заявил, что в Новосергеевку Харьковской области, расположенной на сватовско-кременском направлении, прибыла группа мобилизованных украинцев.

До этого в Белгородской области три женщины подписали контракт для вступления в добровольческий отряд Министерства обороны «Барс-Белгород».

24 февраля 2022 года Владимир Путин обратился с экстренным обращением к россиянам и объявил, что Россия начала СВО на Украине. Глава государства озвучил главную цель операции. Он заявил, что Россия намерена защитить людей, которые несколько лет подвергаются издевательствам со стороны преступного киевского режима. Вопреки ожиданиям, конфликт затянулся.

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#всу
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Мобилизованные украинцы прибыли под Харьков для участия в боях
Марочко: мобилизованных украинцев конвоировали на позиции ВСУ у Сватова
08 ноября 2024, 09:13

Фото: iStock/Olena_Z

Военный эксперт Андрей Марочко заявил, что в Новосергеевку Харьковской области, расположенной на сватовско-кременском направлении, прибыла группа мобилизованных украинцев. Об этом информирует ТАСС.
По его словам, в населенный пункт было доставлено до взвода личного состава вооруженных формирований Украины (ВФУ), которые были мобилизованы из числа граждан Украины. Доставка военнослужащих осуществлялась под конвоем.

После прибытия военнослужащим было выдано оружие, боеприпасы, индивидуальные рационы питания и другие материально-технические средства. По разведданным, мобилизованные будут нести боевое дежурство на передовых позициях юго-западнее Сватова.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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