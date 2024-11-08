Родные военнопленных ВСУ встретились с ними второй раз за неделю в ДНР

Фото: istockphoto/Mariia Kokorina
Родственники украинских военнопленных встретились с ними второй раз за неделю в Донбассе, пишет РИА Новости, ссылаясь на волонтера Марину Афишину.
«За эту неделю нам удалось организовать две масштабные встречи военнопленных с их родственниками… которые являются очень важным символом семьи, люди могут увидеть друг друга, обняться, убедиться, что с ними все в порядке», — прокомментировала она журналистам.Кроме того, Афишина поблагодарила омбудсмена Донецкой народной республики Дарью Морозову за помощь организовать встречу.
Прошлая встреча состоялась в минувший понедельник, 4 ноября. На ней было 15 родственников и десять военнопленных ВСУ.
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