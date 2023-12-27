На Украине заочно приговорили Пушилина к 15 годам тюрьмы

Фото: сайт Кремля
Суд на Украине заочно вынес приговор главе ДНР Денису Пушилину, ему назначено наказание в виде 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Об этом сообщает украинская прокуратура.
Согласно сообщению, Пушилин признан виновным в посягательстве на целостность Украины и в коллаборационной деятельности.
Поясняется, что дело касается российского вторжения на Украину для защиты Донецкой Народной республики, последующая организация референдума, после которого Пушилин подписал договор с президентом России Владимиром Путиным договор, согласно которому ДНР вошла в состав Российской Федерации.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский подписал два указа, согласно которым вступило в силу решение Совета национальной безопасности и обороны о введении новых санкций. Отмечается, что в новый санкционный список попали 134 юридических лица и 51 человек.
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Поясняется, что дело касается российского вторжения на Украину для защиты Донецкой Народной республики, последующая организация референдума, после которого Пушилин подписал договор с президентом России Владимиром Путиным договор, согласно которому ДНР вошла в состав Российской Федерации.
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Элина Позднякова