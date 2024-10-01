На Украине заявили, что пилоты F-16 ВСУ не получат преимущества в воздухе

Фото: istockphoto/KuntalSaha
Пилоты ВСУ недостаточно подготовлены, чтобы получить даже временное преимущество в воздушном пространстве. Об этом в эфире телемарафона Украины заявил первый замминистра обороны республики Иван Гаврилюк. Военный чиновник уточнил, что в этом вопросе необходим некий «комплексный подход».
«…Потому что просто научиться управлять самолетом в воздухе - это не значит достичь того уровня, который необходим на сегодняшний день в бою, чтобы получить хотя бы временное преимущество на некоторых участках, не говоря о полном преимуществе в воздухе, над Россией», — пояснил Гаврилюк.Ранее экс-агент ЦРУ Ларри Джонсон отмечал, что боевиков ВСУ разгромили и отбросили в зоне спецоперации на Украине.
Читайте также:
Под Сумами идет эвакуация из 90 населенных пунктов
FT: новый глава МИД Украины не исключил окончание конфликта по линии фронта
Стало известно, когда США могут разрешить Украине бить вглубь РФ
Никита Кротов