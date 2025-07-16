Один человек погиб в результате атак БПЛА ВСУ в Белгородской области — Гладков
Один человек погиб в результате атак украинских дронов в Белгородской области.
Как уточнил глава региона Вячеслав Гладков, по предварительным данным, ранения получили пять человек. Две женщины и трое мужчин госпитализированы с осколочными ранениями.
Сегодня утром в Минобороны России докладывали о том, что российская противовоздушная оборона за ночь ликвидировала восемь украинских дронов. По официальным данным, три вражеских аппарата сбиты в Крыму, еще три над Азовским морем и по одному в Белгородской и Курской областях.
Спецоперацию на Украине объявил президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года. Глава государства подчеркнул, что киевский режим занимался геноцидом мирных граждан Донбасса в течение восьми лет.
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