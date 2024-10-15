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Наемника из Грузии заочно приговорили к 14 годам тюрьмы в ДНР — Генпрокуратура

15 октября 2024, 14:00
Фото: istockphoto/Vladimir Cetinski

Фото: istockphoto/Vladimir Cetinski

К 14 годам тюрьмы заочно приговорили наемника из Грузии Алеко Хецуриани в Донецкой народной республике. Об этом сказано в Telegram-канале Генпрокуратуры РФ.
«…С учетом позиции государственного обвинителя суд заочно приговорил Хецуриани к 14 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима», — говорится в сообщении.
В ведомстве пояснили, что осужденный воевал на стороне боевиков ВСУ в период с марта 2022 года по июль текущего года. Полученное им вознаграждение эквивалентно более трем миллионам рублей.



В Следкоме добавили, что Хецуриани находится в международном розыске. Ранее сообщалось, чьих наемников ликвидировал «Ахмат» в зоне СВО.

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Стало известно о разногласиях ЕС и стран Персидского залива по Украине
ЕС не убедил страны Персидского залива взять на себя проукраинские обязательства
15 октября 2024, 13:42

Фото: istockphoto/Silent_GOS

Разногласия по Украине возникли между странами Персидского залива и Евросоюзом, пишет издание Politico.
«ЕС пока не смог убедить страны Персидского взять на себя серию проукраинских обязательств перед саммитом лидеров в среду в Брюсселе», — сказано в материале.
В публикации также указывается, что встреча демонстрирует расхождение взглядов арабских государств и Европы по украинскому конфликту, хотя затевалась для демонстрации единства.

По данным издания, ЕС предлагал формулировки, призывающие все страны прекратить якобы оказывать помощь России. Однако арабская сторона захотела формулировок, призывающих прекратить оружейные поставки в зону боевых действий.

На фоне спецоперации в Донбассе недружественные к РФ страны стали помогать киевским неонацистам.

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#евросоюз
#новости
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Россиянин в Петербурге обманывал семьи бойцов СВО, предлагая помочь со льготами
15 октября 2024, 13:23

Фото: istockphoto/Dzurag

Хабаровчанин обманывал семьи бойцов спецоперации в Петербурге, предлагая помочь им со льготами. По сообщению телеканала «78», полиция уже взяла 24-летнего злоумышленника, который причинял вред и самим бойцам. Журналисты уточнили, что фигуранты брали от жертв деньги якобы за помощь в оформлении льгот, а затем пропадали.
Известно, что мужчина был больше месяца в федеральном розыске. Он и его подельники представлялись работниками юридической фирмы «Гарант27». Одна семья могла заплатить вплоть до миллиона рублей. Судьба подельников неизвестна, а вот с подозреваемого взяли подписку о невыезде.

Ранее сообщалось, из-за чего буфетчица российской школы избила ученицу.

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«Визг стоял»: «Ахмат» уничтожил немецких наемников в зоне СВО
Алаудинов: бойцы «Ахмата» уничтожили наемников, говоривших по-немецки
15 октября 2024, 13:22

Фото: РИА Новости/Сергей Бобылев

Бойцы спецназа «Ахмат» уничтожили в зоне проведения спецоперации говоривших на немецком языке наемников. Об этом рассказал соратник главы Чечни Рамзана Кадырова, командир «Ахмата» Апти Алаудинов в эфире «Соловьев Live».
«Был один участок непосредственно напротив спецназа "Ахмат", где появились иностранцы — немцы там были. Но я могу гарантировать, что от тех немцев, от тех людей, которые говорили на немецком языке, там ребята мои работали двумя командами. Я вам честно скажу, там такой визг в эфире стоял, и оттуда, по-моему, мало кто ушел живым», — рассказал Алаудинов.

Он отметил, что уровень подготовки уничтоженных иностранных наемников был не сильно высоким.

Командир «Ахмата» также сообщил, что элита боевиков ВСУ сдается в плен на Курском направлении. По его словам, подразделения ВСУ, которые ранее считались самыми недосягаемыми, элитными, уже начинают потихоньку склоняться к тому, что сдаются в плен, хотят оставаться в живых.

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#вс рф
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ВСУ предприняли мощную попытку контратаку в Курской области
Подоляка: ВСУ предприняли попытку контратаковать в районе Зелёного Шляха
15 октября 2024, 13:15

Фото: iStock/Vladislav Stepanov

ВСУ предприняли мощную попытку контратаки в районе Зеленого Шляха в Курской области. Об этом сообщил военный аналитик Юрий Подоляка.
Он отметил, что руководство ВСУ, вероятно, не считает территории севернее дороги Зелёный Шлях — Малая Локня окончательно утерянными, и осознает, что без помощи украинские части в районе Леонидово не смогут долго удерживать свои позиции.

«Вероятно, вследствие этого с утра сегодня пошла довольно сильная атака со стороны Свердликово вдоль суджанской трассы. Логика понятна. Удастся занять Зеленый Шлях, во многом обнулятся наши здесь успехи», — написал Подоляка в своем Telegram-канале.

По его словам, в украинской контратаке задействовано до роты пехоты и несколько танков. По словам эксперта, это сильнейшая контратака противника с 10 октября. Именно тогда армия России начала вторую фазу активного контрнаступления в Курской области для освобождения российских земель от боевиков ВСУ.

В настоящее время идет бой, заключил военный аналитик.

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Командир «Ахмата» Алаудинов: элита ВСУ сдается в плен в Курской области
15 октября 2024, 12:48

Фото: istockphoto/N-sky

Элита боевиков ВСУ сдается в плен на Курском направлении, заявил «Соловьев Live» командир «Ахмата», генерал-майор Апты Алаудинов.
«…И что интересно, это то, что подразделения, которые у них до сих пор считались самыми недосягаемыми, элитными, вот как раз они тоже уже начинают потихоньку склоняться к тому, что сдаются в плен, хотят оставаться в живых», — сказал офицер.
Алаудинов добавил, что бойцы ВС РФ сохраняют жизни представителям запрещенных в России и признанных террористическими формирований, если те принимают решение сдаться.

Ранее сообщалось, что украинская сторона распространила данные про якобы расстрел под Курском девятерых боевиков ВСУ, которые сдались в плен.

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#мир
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#курская область
#война
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#всу
#новости
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Генсек НАТО Рютте сделал неожиданное заявление о конфликте на Украине
Генсек НАТО Рютте: новый штаб альянса для Украины «приведет к переменам» в боях
15 октября 2024, 12:34

Фото: istockphoto/Michele Ursi

Новый штаб Североатлантического альянса для Киева «приведет к переменам» в боях на Украине. Слова генсека НАТО Марка Рютте передала пресс-служба военно-политического блока.
«…Он заявил, что это новое командование приведет к переменам на поле боя на Украине и будет способствовать укреплению безопасности НАТО», — сказано в сообщении.

Также уточняется, что создание натовского штаба в германском Висбадене проводится по решению июльского саммита. В частности, ведется подготовка деятельности для 700 офицеров альянса, которых разместят на восточном фланге НАТО в логистических центрах.

Кроме того, штабу передадут все полномочия американских властей до выборов президента США.

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#украина
#россия
#нато
#война
#конфликт
#сво
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#новости
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Россияне выстроились в 40-километровую очередь на похоронах бойца СВО
Жители Забайкалья выстроились в 40-километровую очередь на похоронах бойца СВО
15 октября 2024, 12:32

Фото: iStock/Joanna Ciesielska

Жители Забайкальского края выстроились в многокилометровую очередь, чтобы проститься с участником спецоперации, передает телерадиокомпания «Забайкалье».
В марте 2022 года батальон российского солдата попал в засаду, он прикрыл отход танковой колонны и ценой своей жизни спас 150 сослуживцев. Летом того же года в Забайкалье состоялись похороны бойца.

Чтобы отдать дань памяти погибшему, люди выстроились в живой коридор, протяженность которого составляла почти 40 километров. Машину с гробом военного ВС РФ сопровождала колонна из 60 автомобилей.

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.

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#вс рф
#забайкальский край
#спецоперация
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В Белгородской области заявили о нехватке чиновников из-за их ухода на СВО
Губернатор Гладков заявил о нехватке чиновников в Белгородской области из-за СВО
15 октября 2024, 12:24

Фото: сайт Кремля

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил в своем Telegram-канале о нехватке чиновников в приграничном регионе из-за их ухода на СВО.
В своем обращении Гладков пояснил, что глава Красногвардейского района Галина Руденко вступила в ряды батальона «БАРС» и стала в нем первой женщиной. Он отметил, что Руденко не могла поступить иначе.

По словам главы региона, нехватка чиновников становится серьезной проблемой для кадрового обеспечения госвласти области.

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.

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#белгородская область
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#минобороны рф
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Командир «Ахмата» Алаудинов назвал основную задачу ВС РФ на курском направлении
15 октября 2024, 12:17

Фото: РИА Новости/Станислав Красильников

Бойцы ВС РФ должны заблокировать весь участок, чтобы окружить неонацистов ВСУ на Курском направлении. Об этом «Соловьев Live» рассказал командир «Ахмата» Апты Алаудинов.
«Необходимости, если бы мы подошли к самой Судже, штурмовать там каждый дом, я этой необходимости не вижу. Нам надо сделать так, чтобы мы заблокировали весь этот участок таким образом, чтобы оставшиеся в окружении подразделения понимали осознанность своей сложившейся ситуации», — пояснил генерал-майор.
Украина напала на приграничье в Курской области с утра, 6 августа. Как отмечали в Минобороны РФ, в указанный район было направлено подкрепление. Украинские боевики получили отпор от ВС РФ, пограничников и росгвардейцев.

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#мир
#россия
#украина
#война
#курская область
#новости
#сво
#вс рф
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