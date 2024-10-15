Наемника из Грузии заочно приговорили к 14 годам тюрьмы в ДНР — Генпрокуратура

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К 14 годам тюрьмы заочно приговорили наемника из Грузии Алеко Хецуриани в Донецкой народной республике. Об этом сказано в Telegram-канале Генпрокуратуры РФ.
«…С учетом позиции государственного обвинителя суд заочно приговорил Хецуриани к 14 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима», — говорится в сообщении.В ведомстве пояснили, что осужденный воевал на стороне боевиков ВСУ в период с марта 2022 года по июль текущего года. Полученное им вознаграждение эквивалентно более трем миллионам рублей.
В Следкоме добавили, что Хецуриани находится в международном розыске. Ранее сообщалось, чьих наемников ликвидировал «Ахмат» в зоне СВО.
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Никита Кротов