США призвали Украину еще раз взвесить выгоду введения мобилизации с 18 лет

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США заявили, что в случае мобилизации 18-летних в украинскую армию Вашингтон и его союзники готовы предоставить экипировку и обучение для новых пополнений. Об этом сообщил представитель Госдепа Мэттью Миллер на брифинге, подчеркнув, что решение о составе вооруженных сил остается за украинским руководством.
«В конце концов, решение о составе вооруженных сил должны принять украинцы. Что мы ясно дали им понять: если они предоставят дополнительные силы для участия в боях, мы и наши союзники будем готовы экипировать и обучить эти силы», — заявил Миллер.Ранее «Радио 1» сообщало, что США призвали Украину к снижению призывного возраста.
Госсекретарь США Энтони Блинкен отметил, что в Вашингтоне поддерживают необходимость мобилизации граждан Украины в возрасте от 18 до 25 лет. Однако советник президента Украины Дмитрий Литвин заявил, что планы мобилизации 18-летних в стране отсутствуют.
США вновь подтвердили свою готовность поддерживать украинские силы, если будет принято решение о расширении мобилизации.
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Мария Моисеева