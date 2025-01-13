На улицах Киева появилась военная техника с флагами России

Фото: РИА Новости/Пресс-служба Минобороны РФ
На одной из улиц Киева заметили военную технику с российскими флагами. Об этом пишет украинское издание «Страна.ua».
На представленной видеозаписи запечатлены военный грузовик и несколько стоящих вокруг него людей в военной форме и с оружием. Рядом с ними установлен флаг России. Видео было снято в Дарницком районе украинской столицы, на берегу Днепра.
Местные журналисты уверяют, что в украинской столице ведутся съёмки военного фильма, однако на кадрах не видно никаких камер и иной аппаратуры, которые бы свидетельствовали об этом.
Накануне бывший глава МИД Украины Дмитрий Кулеба рассказал, как отговорил своего 18-летнего сына вступать в ряды ВСУ и продолжить обучение в вузе.
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Местные журналисты уверяют, что в украинской столице ведутся съёмки военного фильма, однако на кадрах не видно никаких камер и иной аппаратуры, которые бы свидетельствовали об этом.
Накануне бывший глава МИД Украины Дмитрий Кулеба рассказал, как отговорил своего 18-летнего сына вступать в ряды ВСУ и продолжить обучение в вузе.
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Анастасия Чинкова