На Западе дерзко высказались в адрес Путина

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)
Чтобы украинский конфликт закончился, необходимо заключить мирную сделку, которая сможет остановить российского президента Владимира Путина. Об этом в материале для Sun заявил британский премьер Кир Стармер.
«Украина должна иметь право голоса в переговорах о своем будущем. И ей нужны надежные гарантии безопасности ради прочного мира. Я считаю, что Америка должна быть частью этих гарантий. Это в ее интересах. Мирное соглашение, которое не остановит Путина от нового нападения, будет катастрофой для всех», — сказано в публикации.Политик обратился к своей стране с призывом об увеличении оборонных расходов.
Ранее главы минобороны натовских государств раскрыли ключевой урок украинского кризиса.
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Никита Кротов