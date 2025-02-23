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Потенциальный договор с США по природным ресурсам — «прекрасная возможность» для стратегического партнерства. Об этом японскому каналу NHK заявил советник министра обороны Украины Александр Кубраков.
«Разработка ресурсов требует крупных инвестиций, и переговоры с США - прекрасная возможность обрести стратегического партнера», — прокомментировал он.По словам Кубракова, участие американской стороны в разработке ресурсов Украины поможет достичь прогресса в отношениях между государствами, включая вопросы безопасности.
Перед этим стало известно, что Вашингтон требует от киевского режима стопроцентного контроля над будущим фондом. Таким образом США предоставили Украине новую версию договора по природным ресурсам, которая гораздо жестче.
Ранее в Кремле прокомментировали реакцию президента США Дональда Трампа на слова Владимира Зеленского.
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Никита Кротов