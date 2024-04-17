На Западе назвали ситуацию в Часове Яре для ВСУ критической

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ВСУ перебрасывают резервы в район Часова Яра из-за критической ситуации, сообщил британский эксперт Александр Меркурис на своем YouTube-канале.
По его словам, это делается для того, чтобы «сдержать натиск российской армии». Меркурис уверен, что ВСУ находятся в крайне тяжелом положении в районе населенного пункта Часов Яр.
Также их сложное положение фактически подтвердил главнокомандующий украинской армией Александр Сырский. Аналитик считает, что к этому привели успешные действия ВС РФ против украинских линий снабжения.
Ранее сообщалось, что российская армия продвинулись в районе Часова Яра на полтора километра. Самые активные бои развернулись на подходе к восточным окраинам города. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
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Также их сложное положение фактически подтвердил главнокомандующий украинской армией Александр Сырский. Аналитик считает, что к этому привели успешные действия ВС РФ против украинских линий снабжения.
Ранее сообщалось, что российская армия продвинулись в районе Часова Яра на полтора километра. Самые активные бои развернулись на подходе к восточным окраинам города. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
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Алёна Самарева