Владимир Зеленский
Шутку о проклятии рукопожатия Владимира Зеленского отпустил в соцсетях журналист из Ирландии Чей Боуз.
«Зеленский решил проверить, действует ли его проклятие на королей», — написал он, комментируя встречу главы киевского режима с британским королем Карлом III в Норфолке.В сети гуляет картинка-шутка о проклятии «рукопожатия Зеленского». Европейские политики после встреч с ним проваливали свою карьеру. Можно отметить экс-премьера Соединенного Королевства Бориса Джонсона, финского экс-премьера Санну Марин, а также ныне почившего японского экс-премьера Синдзо Абэ и американского вице-президента Камалу Харрис, которая потерпела поражение на выборах.
Зеленский встретился с Карлом III после европейского саммита в Лондоне, где говорили о ситуации на Украине.
Ранее стало известно, кому на Украине заочно предъявили обвинение.
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