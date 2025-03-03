Роберт Фицо (Фото: kremlin.ru)
Блокировкой европейского саммита по Украине на фоне прекращения Киевом газовых поставок в Европу грозит премьер Словакии Роберт Фицо. Его слова приводит ČTK.
«Может случиться, что я заблокирую принятие итоговых [решений], которые касаются массовой финансовой и военной помощи Украине. Это то, что касается [этой] войны», — сказал политик.Журналисты отметили, что Фицо требует, чтобы на предстоящем мероприятии европейские лидеры призвали Киев к возобновлению транзита природного газа через свою территорию в Словакию. В противном случае, Фицо наложит вето, и саммит не примет решения о помощи Украине.
С 1 января Владимир Зеленский разорвал соглашение с Россией о транзите газа в Европу, чем вызвал энергетический кризис в ряде стран.
Ранее было названо худшее решение Зеленского.
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Никита Кротов