На Западе оценили пользу нового украинского оружия

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Западные аналитики сомневаются в эффективности улучшения украинских беспилотных катеров, пишет портал The War Zone.
По данным издания, украинские военные стремятся модернизировать свои катера, оснащая их реактивными системами залпового огня (РСЗО) «Град», чтобы повысить их боевые возможности.
Эксперты подчеркивают, что РСЗО «Град» обладает низкой точностью даже при стрельбе с суши. При стрельбе с воды точность будет еще ниже из-за качки катера на волнах. Однако такие катера могут быть полезны для обстрела береговых объектов, несмотря на неизбирательный характер огня.
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Эксперты подчеркивают, что РСЗО «Град» обладает низкой точностью даже при стрельбе с суши. При стрельбе с воды точность будет еще ниже из-за качки катера на волнах. Однако такие катера могут быть полезны для обстрела береговых объектов, несмотря на неизбирательный характер огня.
«Это не имеет практической ценности», — заключает публикация.Читайте также:
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Артем Кузьмин