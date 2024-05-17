В Черном море уничтожили 25 безэкипажных катеров за сутки

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Черноморский флот уничтожил 25 украинских беспилотных катеров в акватории Черного моря за последние сутки, сообщило Министерство обороны РФ в пятницу.
«Силами Черноморского флота за прошедшие сутки в акватории Черного моря уничтожено 25 украинских беспилотных катеров», — говорится в заявлении ведомства.Минобороны регулярно сообщает об уничтожении беспилотных катеров ВСУ в Черном море. В начале мая силы Черноморского флота уничтожили пять таких катеров в районе северо-западного побережья Крымского полуострова.
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