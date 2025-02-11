Путин призвал в полной мере задействовать атомный потенциал РФ

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)
Российский президент Владимир Путин призвал в полной мере использовать атомный потенциал страны, чтобы обеспечить обороноспособность и модернизацию экономики.
«Важно, чтобы уникальный потенциал и поистине неисчерпаемые инновационные возможности атомной промышленности сегодня в полной мере были задействованы в целях модернизации национальной экономики, обеспечения обороноспособности и энергетической безопасности страны…» — сказано в приветствии главы государства, которое зачитал его помощник по вопросам науки и образования Андрей Фурсенко.Путин подчеркнул, что основой атомной энергетики будущего станут реакторы на быстрых нейтронах, а также маломощные модульные реакторы. Их разработке следует уделять особое внимание, резюмировал президент.
Ранее сообщалось, кто несколько раз звонил Путину.
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