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Спецслужбы Украины готовят серию антироссийских провокаций, заявили в СВР

Фото: istockphoto/Diy13

Фото: istockphoto/Diy13

Серию антироссийских провокаций готовят спецслужбы Украины, проинформировали в Службе внешней разведки. Уточняется, что украинские силовики готовят провокации при содействии западных кураторов.
Предполагается подрыв минами российского производства зарубежного судна в балтийской акватории с последующим возложением ответственности на РФ, добавили в СВР.

Российские разведчики резюмировали, украинские спецслужбы рассчитывают на то, что теракты якобы должны подтолкнуть натовский альянс к закрытию для России выхода в Балтийское море.



Ранее стало известно, чем обернется для Киева отказ Украины от условий США. Свое мнение на этот счет высказал нардеп украинского парламента Александр Дубинский.

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На Западе ответили, как начнется путь к миру на Украине
Малинен: путь к миру на Украине начнется с капитуляции альянса НАТО
11 февраля 2025, 17:10

Фото: istockphoto/Iryna Imago

Путь к миру на Украине начнется с капитуляции Североатлантического альянса, считает финский профессор Туомас Малинен. Свое мнение аналитик выразил в соцсетях.
«Путь к миру на Украине, да и в Европе, начинается с фактической капитуляции НАТО на Украине. Также необходимо начать убирать базы с российской границы, начиная с Финляндии», — сказано в посте.
В июне прошлого года президент России Владимир Путин предлагал украинской стороне завершить боевые действия. По словам российского лидера, Киев должен был отказаться от членства в НАТО, вывести войска из России, а также публично признать свой безъядерный статус.

Киев на предложение не отреагировал и стал предлагать свою так называемую «формулу мира».

Ранее сообщалось, чем боевики ВСУ атаковали Белгород.

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#финляндия
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ВСУ атаковали Белгород из РСЗО HIMARS
Гладков: ВСУ атаковали Белгородскую область, сбито несколько воздушных целей
11 февраля 2025, 16:16

Фото: iStock/MikeMareen

ВСУ атаковали Белгород РСЗО HIMARS американского производства. Об этом сообщает Shot со ссылкой на собственный источник. При этом глава региона Вячеслав Гладков также заявил о том, что средства ПВО сбили несколько воздушных целей в небе.
По предварительным данным канала, в небе над городом сбили около семи снарядов. Пока информации о пострадавших нет.

«Над Белгородом и Белгородским районом сработала наша система ПВО – сбиты несколько воздушных целей. В Белгородском районе в селе Репное в одном частном домовладении повреждена кровля. Информации о пострадавших и других повреждениях на данный момент не поступило», — написал в своем Гладков.

Кроме того, по его словам, в результате вражеской атаки в Белгороде в одной квартире дома выбиты окна, а в Белгородском районе в посёлке Майский в частном доме повреждена кровля. Также дроны атаковали припаркованный КамАЗ в селе Шелаево Валуйского округа.

Тем временем в Белгородском районе в хуторе Церковный от удара FPV-дрона пострадало сельхозпредприятие. Там выбило стекла, повреждения получила кровля здания и входная группа. В поселке Октябрьский под обстрел ВСУ попали два многоквартирных дома. Там повреждено не менее 13 квартир и двух автомобилей.

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Путин призвал в полной мере задействовать атомный потенциал РФ
11 февраля 2025, 15:45

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Российский президент Владимир Путин призвал в полной мере использовать атомный потенциал страны, чтобы обеспечить обороноспособность и модернизацию экономики.
«Важно, чтобы уникальный потенциал и поистине неисчерпаемые инновационные возможности атомной промышленности сегодня в полной мере были задействованы в целях модернизации национальной экономики, обеспечения обороноспособности и энергетической безопасности страны…» — сказано в приветствии главы государства, которое зачитал его помощник по вопросам науки и образования Андрей Фурсенко.
Путин подчеркнул, что основой атомной энергетики будущего станут реакторы на быстрых нейтронах, а также маломощные модульные реакторы. Их разработке следует уделять особое внимание, резюмировал президент.

Ранее сообщалось, кто несколько раз звонил Путину.

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«Болезненный компромисс»: Мэр Киева Кличко назвал сроки разрешения украинского конфликта
Мэр Киева Кличко: конфликт на Украине может завершиться через два месяца
11 февраля 2025, 15:42

Виталий Кличко

Украинский конфликт может завершиться уже через два месяца болезненным компромиссом со стороны Киева. Так считает мэр Киева Виталий Кличко. Его слова приводят украинские СМИ.
«Мы можем моделировать завершение боевых действий, надеемся, через месяц-два. Непонятно, на каких условиях, но уверен, что это сложно назвать позитивными», — заявил Кличко.

При этом он подчеркнул, что итоги завершения конфликта могут стать болезненными для каждого украинца.

По словам Кличко, после этого на Украине состоятся выборы, а предвыборная гонка может стать «борьбой на уничтожение», сопровождающейся беспорядками или общественным противостоянием.

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В Раде раскрыли, чем обернется отказ Украины от условий Трампа
Нардеп Дубинский: отказ от условий Трампа приведет к катастрофе для Киева
11 февраля 2025, 15:00

Фото: iStock/sb2010

Отказ Владимира Зеленского пойти на условия президента США Дональда Трампа, которые ему представят вице-президент Джеймс Дэвид Вэнс и спецпредставитель по Украине Кит Келлог, приведет обернется для Украины катастрофой. В этом уверен оппозиционно настроенный депутат Верховной рады Александр Дубинский.
11 февраля Трамп заявил, что Келлог намерен вскоре посетить Украину.

«Величайшему лидеру донесут условия, на которых Штаты будут дальше поддерживать Украину. Отказ — передача решения вопроса Европе, что приведет к катастрофе в самый короткий период, а также еще одной попытке переезда правительства во Львов. Согласие открывает двери для приезда Келлога с перечнем условий, на которые придется пойти», — написал Дубинский в своем Telegram-канале.

При этом он подчеркнул, что перемирие не устроит ни Москву, ни Вашингтон. Политик предположил, что американская сторона будет настаивать на отмене украинского постановления о запрете переговоров с Россией, а после потребует создать переговорную группу, которая должна будет разработать план урегулирования конфликта с директивами от спикера Рады.

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