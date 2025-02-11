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Серию антироссийских провокаций готовят спецслужбы Украины, проинформировали в Службе внешней разведки. Уточняется, что украинские силовики готовят провокации при содействии западных кураторов.
Предполагается подрыв минами российского производства зарубежного судна в балтийской акватории с последующим возложением ответственности на РФ, добавили в СВР.
Российские разведчики резюмировали, украинские спецслужбы рассчитывают на то, что теракты якобы должны подтолкнуть натовский альянс к закрытию для России выхода в Балтийское море.
Ранее стало известно, чем обернется для Киева отказ Украины от условий США. Свое мнение на этот счет высказал нардеп украинского парламента Александр Дубинский.
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Российские разведчики резюмировали, украинские спецслужбы рассчитывают на то, что теракты якобы должны подтолкнуть натовский альянс к закрытию для России выхода в Балтийское море.
Ранее стало известно, чем обернется для Киева отказ Украины от условий США. Свое мнение на этот счет высказал нардеп украинского парламента Александр Дубинский.
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Никита Кротов