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«Мы — лгуны»: На Западе ответили, в чем США убедили Путина

Полковник Уилкерсон: США убедили Путина в том, что им нельзя доверять
Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Америка убедила президента России Владимира Путина в том, что ему нельзя ей доверять. Такое заявление на YouTube-канале Dialogue Works сделал полковник США в отставке Лоуренс Уилкерсон.
«Мы убедили Путина, что на нас совершенно нельзя положиться, что мы — лгуны», — пояснил экс-офицер.
Кроме того, Уилкерсон раскритиковал альянс НАТО за его шаги в украинском кризисе. Бывший военный призвал отлучить от власти главу киевского режима Владимира Зеленского. По мнению Уилкерсона, только это поможет начать мирный диалог.



Перед этим британский эксперт Александр Меркурис ответил на вопрос, какая мысль невыносима для Владимира Зеленского. Он подчеркнул, что речь идет о психологическом состоянии политика.

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Четыре инспектора ДПС задержаны за вымогательство взятки у бойца СВО в Ростове
30 января 2025, 16:25

Фото: istockphoto/z1b

За вымогательство взятки у бойца СВО в Ростове задержаны четверо сотрудников ДПС. Как пишет 1rnd, ссылаясь на силовиков, сначала постовые попросили у военного документы.
«Да, машина была снята с учета, я не успел поставить ее на учет, потому что сейчас в зоне боевого соприкосновения идут активные штурмовые действия. В Ростов я прибыл для получения военного оборудования. Один из гайцов так прямо и заявил, что ему наплевать на СВО. С меня взяли 25 штук — я их дал. Только отъехал, они по рации сообщили другому экипажу, который также стал вымораживать деньги», — пояснил пострадавший.

Он добавил, что второй экипаж получил от него еще 25 тысяч. Как уточнили журналисты, в настоящее время рассматривается вопрос об открытии уголовного дела в отношении сотрудников ДПС. Кроме того, пострадавший потребовал, чтобы сотрудники извинились публично.

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«Он дилетант»: На Западе рассказали, почему Зеленский не хочет отступать
Аналитик Меркурис: Зеленский подсознательно не воспринимает отступление ВСУ
30 января 2025, 15:27

Фото: istockphoto/Olena_Z

Для Владимира Зеленского невыносима мысль об отступлении ВСУ, поэтому политик и не хочет отступать. Такое мнение YouTube-каналу Duran выразил аналитик из Великобритании Александр Меркурис.
«Вы имеете дело с глубоко укоренившимся психологическим состоянием, <...> что Зеленский не может выносить отступления», — пояснил эксперт.
Меркурис добавил, что подобная реакция, возможно, вызвана отсутствием у главы киевского режима военного образования, поэтому он пользуется дилетантским подходом.

«Он дилетант. <...> Идея потери Украиной контроля над территориями просто невыносима для него. Он <...> понимает свою роль как главнокомандующий, который отдает приказ своим подчиненным продолжать сражаться до последнего человека», — резюмировал Меркурис.

Ранее стало известно, к чему привели мир действия Владимира Зеленского. Подробнее в нашем материале.

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Сапер назвал самые опасные мины в зоне СВО
Сапер Матрос назвал «Черную вдову» и «Лепесток» самыми опасными минами на СВО
30 января 2025, 15:11

Фото: iStock/Dmytro Falkovskyi

Сапер с позывным Матрос рассказал о своем опыте в зоне СВО. Он подписал контракт в сентябре 2024 года и с тех пор занимается разминированием территорий. По его словам, самыми опасными минами являются «Черная вдова» и «Лепесток».
«Обычно они стараются минировать какие-нибудь здания. Наши саперы, когда проверку проводят, все внимательно проверяют. Самая опасная — это «Черная вдова». Она влияет на любое нажатие и может сработать в любое время. Однако самое тяжелое — это «Лепестки». ВСУ сбрасывают их очень много. Эти мины могут и на ветках зацепиться. Поэтому надо быть очень внимательным, чтобы случайно не задеть такой подарочек. Прислонился к кустику, а на нем какой-нибудь «Лепесток» висит, и эта мина может свалиться. Не поймешь, где именно ты его поймаешь», — рассказал Матрос в беседе с «Татар-информом».
Он также добавил, что в зоне СВО всегда нужно быть настороже, так как серьезную опасность представляют еще и дроны, которые могут прилететь в любой момент. В итоге, подчеркнул боец, приходится следить и за небом, и за землей, потому что «в любой момент можно получить сюрприз».

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«Травматологов там не хватает»: нижнекамский врач рассказал о поездках в ЛНР
Врач Конаев заявил, что в зоне СВО сильно не хватает травматологов
30 января 2025, 15:00

Фото: iStock/sergeyryzhov

Травматолог-ортопед нижнекамской больницы Владимир Конаев рассказал «Татар-информу» об опыте своих поездок в ЛНР. По его словам, в зоне СВО сильно не хватает врачей его профиля, потому он чувствовал, что нужен.
Врач поделился, что на Донбасс ездил дважды — в Новоайдар в 2022 году и в военный госпиталь ЛНР в 2024 году. Вторая его поездка была уже только к военным.
«У нас был второй эшелон помощи раненным. Первую помощь оказывали на линии боевого столкновения. К нам они приезжали с первичными повязками, шинами. А мы уже проводили первичную хирургическую обработку, накладывали аппараты Илизарова. Стабилизировали больных, чтобы дальше их можно было эвакуировать в госпитали», — пояснил Владимир.
Врач добавил, что с военными ему, как травматологу, работать было проще, чем с мирным населением, так как в военно-полевой хирургии есть лишь травма и задача ее вылечить. За один день в госпитале проводили около 20 травматологических операций под наркозом.
«Моя гражданская позиция такая, что хочется помочь – свою лепту внести, ведь травматологов там очень сильно не хватает, что в гражданской медицине, что в военной. Ощущаешь, что там ты нужен, поэтому есть желание поехать обратно», — подчеркнул Конаев.
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Боец СВО рассказал, что от снаряда его спасла каска батюшки с крестиком под ней
30 января 2025, 14:43

Фото: iStock/Semen Salivanchuk

Боец батальона «Пятнашка» с позывным Гагра рассказал, что от вражеского снаряда в зоне СВО его спасла каска с крестиком внутри. Как он выяснил уже в госпитале, ранее каска принадлежала батюшке.
«ВОГ в голову прилетел. А каску мне дал, такой есть у нас тоже, наш брат — Ангел позывной, Костя зовут. тоже у нас есть. <…> Снаряд попадает прямо в каску. Пять-шесть человек — мы все валяемся на полу. А потом я уже в госпитале узнаю, что каска была батюшки и под каской был крестик», — поделился Гагра в беседе с RT.
Вместе с тем стало известно, что нового усиления поддержки киевского режима со стороны США ждать не стоит. Как заявил политолог Малек Дудаков в беседе с «Известиями», у республиканцев в конгрессе «нет никакого аппетита» на новые транши, а старая гуманитарная помощь заморожена на 90 дней.
«Американцы в целом будут сворачивать свой аттракцион невиданной щедрости и заставлять европейцев больше тратиться в будущем, когда им с нами удастся о чем-то договориться. Для Украины это, конечно, негативный сценарий, потому что для нее американские транши были важным источником финансирования», — пояснил эксперт.
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Около ста тысяч украинских военных дезертировали
МО: около 100 тысяч солдат ВСУ самовольно оставили свои воинские части
30 января 2025, 13:28

Фото: iStock/Jakub Laichter

Солдаты украинской армии массово самовольно оставляют свои воинские части и бегут, так поступили порядка 100 тысяч человек. Об этом сообщили в Минобороны России.
«Около 100 тысяч украинских военнослужащих, по официальным данным, самовольно оставили свои воинские части и пустились в бега», — говорится в сообщении оборонного ведомства России.

Отмечается, что Украина по указу западных союзников готовит изменения в законодательстве по снижению возраста мобилизации с 25 до 18 лет. По данным МО РФ, подобные меры являются единственным способом для украинских войск задержать на какое-то время обрушение фронта на Донбассе.

Кроме того, в Министерстве обороны отметили, что последние шесть месяцев ВСУ ежемесячно теряют не менее 50 тысяч человек ранеными и убитыми.

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В США резко высказались о Зеленском
AT: мир находится на грани катастрофы из-за действий Владимира Зеленского
30 января 2025, 13:04

Фото: istockphoto/Yaraslau Mikheyeu

Мир находится на грани катастрофы из-за действий киевского режима и лично Владимира Зеленского, пишут обозреватели American Thinker.
«Глава преступного государства Зеленский и большинство украинцев утверждают, что их страна спасла Европу и Запад от России. Ну да, конечно. Мир оказался на грани катастрофы из-за коррупции этой преступной страны», — сказано в публикации.
Авторы призвали к диалогу ради завершения конфликта, а также перестать поддерживать преступный киевский режим.

Полномочия Зеленского истекли в мае 2024 года. Политик узурпировал власть, воспользовавшись военным положением.

Ранее стало известно, кого собрался отправлять на фронт Владимир Зеленский.

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«Когда всё закончится?»: стали известны последние планы Зеленского
Зеленский собирается отправлять преподавателей военных вузов на линию фронта
30 января 2025, 11:53

Фото: istockphoto/Mariia Kokorina

На линию фронта хочет отправлять преподавателей военных вузов Владимир Зеленский. Его планы стали известны в рамках встречи с курсантами. Первый вопрос в адрес Зеленского был не про опыт, а «Когда всё закончится?»
Вместе с тем известно, что украинские военкомы так и отлавливают гражданских. В частности, задержан замначальника луцкой таможни. Постоянные стычки являются следствием безнаказанности работников территориальных центров комплектования (военкоматов). Военные дерутся с молодыми гражданами, потому что те «не на фронте».

Перед этим стало известно, что количество наемников в подконтрольном киевскому режиму Херсоне не меньше, чем украинских боевиков.

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Сальдо рассказал про количество иностранных наемников ВСУ в Херсоне
30 января 2025, 11:12

Владимир Сальдо (Фото: kremlin.ru)

Число иностранных наемников в подконтрольном Киеву Херсоне не уступает количеству боевиков ВСУ, пишет ТАСС, ссылаясь на главу Херсонской области Владимира Сальдо.
«В нем (в Херсоне — прим. ред.) на сегодняшний день передвигаются вэсэушники, но они, понятно, маскируются под гражданских. Часто слышна - это что я знаю, имею фактическую информацию, — иностранная речь. О чем это говорит? Что не так много именно военнослужащих ВСУ, чем наставников, наемников, инструкторов. Днем они не очень видны, ночью они начинают проявляться - действует комендантский час, и обычные гражданские на улицах отсутствуют», — прокомментировал чиновник.
Он уточнил, что точные данные по иностранным наемникам ВСУ скрывают. Однако, по сообщениям местных жителей, в регионе слышна французская, польская и английская речь.

Ранее Сальдо заявлял о строительстве ВСУ бетонных фортификаций в Херсоне.

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