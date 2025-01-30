Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)
Америка убедила президента России Владимира Путина в том, что ему нельзя ей доверять. Такое заявление на YouTube-канале Dialogue Works сделал полковник США в отставке Лоуренс Уилкерсон.
«Мы убедили Путина, что на нас совершенно нельзя положиться, что мы — лгуны», — пояснил экс-офицер.Кроме того, Уилкерсон раскритиковал альянс НАТО за его шаги в украинском кризисе. Бывший военный призвал отлучить от власти главу киевского режима Владимира Зеленского. По мнению Уилкерсона, только это поможет начать мирный диалог.
Перед этим британский эксперт Александр Меркурис ответил на вопрос, какая мысль невыносима для Владимира Зеленского. Он подчеркнул, что речь идет о психологическом состоянии политика.
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