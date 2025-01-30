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Для Владимира Зеленского невыносима мысль об отступлении ВСУ, поэтому политик и не хочет отступать. Такое мнение YouTube-каналу Duran выразил аналитик из Великобритании Александр Меркурис.
«Вы имеете дело с глубоко укоренившимся психологическим состоянием, <...> что Зеленский не может выносить отступления», — пояснил эксперт.Меркурис добавил, что подобная реакция, возможно, вызвана отсутствием у главы киевского режима военного образования, поэтому он пользуется дилетантским подходом.
«Он дилетант. <...> Идея потери Украиной контроля над территориями просто невыносима для него. Он <...> понимает свою роль как главнокомандующий, который отдает приказ своим подчиненным продолжать сражаться до последнего человека», — резюмировал Меркурис.
Ранее стало известно, к чему привели мир действия Владимира Зеленского. Подробнее в нашем материале.
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