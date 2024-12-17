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Поиск дипломатии в конфликте на Украине вызвал ярость у Владимира Зеленского, заявил YouTube-каналу Duran аналитик из Великобритании Александр Меркурис.
«Разные страны должны работать вместе, готовить совместный подход к поиску решения (по украинскому конфликту. — Прим. ред.). Очевидно, эти страны — Россия, США и Венгрия. Мы можем наблюдать, что дипломатия наконец-то зарождается. И посмотрите на реакцию Зеленского — он в ярости», — прокомментировал эксперт.Перед этим Владимир Зеленский заявил, что не допустит премьер-министра Венгрии Виктора Орбана до посредничества в переговорах по украинскому конфликту.
Страны Запада и Европы всячески помогают Зеленскому, однако Венгрия блокирует инициативы, связанные с поддержкой киевского режима.
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Никита Кротов