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Российские войска получили координаты боевиков ВСУ от движения «Русский Херсон». Благодаря информации, бойцы ВС РФ уничтожили 122 единицы живой силы противника, сказано в Telegram-канале организации.
«Организация сопротивления «Русский Херсон» продолжает борьбу с нацистами на нашей земле. По нашим координатам были уничтожены 24 пункта управления БПЛА, 6 наблюдательных пунктов, <…> 122 нациста ВСУ», — гласит публикация «Русского Херсона».
Помимо этого, враг потерял три миномета и свыше 30 военных автомобилей. Перед этим пророссийские подпольщики под руководством Сергея Лебедева сообщали, что в Запорожской области ликвидированы две группы украинских операторов БПЛА.
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Никита Кротов