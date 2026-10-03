На Западе предрекли Украине «логистический кошмар»

03 октября 2026, 19:47

NYT: Украину ждет логистический кошмар при перекрытии мостов

Фото сгенерировано Kling ai/«Радио 1»

Повреждение киевских мостов в результате российских ударов может создать серьезные логистические проблемы для Украины. Об этом пишет The New York Times.





По данным издания, повреждение несущих конструкций может привести к временному или длительному закрытию мостов из-за риска их обрушения. В таком случае Киев и другие регионы могут столкнуться с нехваткой альтернативных маршрутов.





«Это приведет к логистическому кошмару для Киева и всей страны», — говорится в материале.