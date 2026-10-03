На Западе предрекли Украине «логистический кошмар»
NYT: Украину ждет логистический кошмар при перекрытии мостов
Повреждение киевских мостов в результате российских ударов может создать серьезные логистические проблемы для Украины. Об этом пишет The New York Times.
По данным издания, повреждение несущих конструкций может привести к временному или длительному закрытию мостов из-за риска их обрушения. В таком случае Киев и другие регионы могут столкнуться с нехваткой альтернативных маршрутов.
«Это приведет к логистическому кошмару для Киева и всей страны», — говорится в материале.Как отмечает СМИ, возможности для перенаправления транспортных потоков в случае закрытия ключевых переправ через Днепр ограничены. Ранее в субботу Министерство обороны России заявило, что в ходе ночных ударов поразили Северный автотранспортный мост через Днепр, который, по данным ведомства, использовался для переброски украинских военнослужащих. Мэр Киева Виталий Кличко в тот же день сообщил, что в результате атаки на Северном мосту повредились дорожное покрытие и контактная сеть троллейбусов.