Фото: istockphoto/Michele Ursi
Боевики ВСУ бросили позиции и раненых в населенном пункте Курахово, Донецкой народной республики. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на силовиков.
«Кураховский гарнизон противника не в лучшем положении. Сейчас часть сил отступили с позиций на Запорожском проспекте», — сказал собеседник журналистам.Он добавил, что противник также бросает свое оружие. Ранее сообщалось, что российские военные выбили украинских боевиков из Богоявленки, Ясной Поляны и Новоукраинки в Донбассе.
Спецоперация в Донбассе продолжается с конца февраля 2022 года. Как подчеркивали в Кремле, боевые действия закончатся, когда Россия достигнет всех поставленных целей.
Читайте также:
Удар по Генштабу ВСУ в Киеве: кто находился в здании и какой «неудобный» адмирал мог быть целью ВС РФ
Главком ВСУ Сырский переводит авиатехников в пехоту
Ганчев: для ВСУ закрыт путь на правый берег Оскола из-за взятия Кругляковки РФ
Никита Кротов