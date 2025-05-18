Владимир Зеленский
Поведение президента Украины Владимира Зеленского перед переговорами в Стамбуле привело к провалу позиций украинской делегации. Об этом пишет испанская газета Público, анализируя ход дипломатического процесса.
Издание отмечает, что изначально провокационная тактика Зеленского обернулась необдуманным решением, которое дало России повод сосредоточиться на диалоге с Вашингтоном, а не с Киевом.
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«То, что сначала показалось Зеленскому идеей для провокации, превратилось в поспешное и непоследовательное решение, которое просто дает Москве повод продолжить боевые действия и сделать ставку на продолжение диалога с Вашингтоном, а не с Киевом», — указывается в материале.Авторы материала указывают, что спешка Зеленского и его публичный призыв к Владимиру Путину прибыть в Стамбул также вызвали раздражение у Дональда Трампа. Это, по мнению Público, и стало причиной выбора США стратегии прямых контактов с Москвой.
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Мария Моисеева