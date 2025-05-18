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На Западе раскрыли негативные последствия провокации Зеленского в адрес Путина

Público: Провокация Зеленского привела к фиаско на переговорах с РФ в Стамбуле
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

Поведение президента Украины Владимира Зеленского перед переговорами в Стамбуле привело к провалу позиций украинской делегации. Об этом пишет испанская газета Público, анализируя ход дипломатического процесса.
Издание отмечает, что изначально провокационная тактика Зеленского обернулась необдуманным решением, которое дало России повод сосредоточиться на диалоге с Вашингтоном, а не с Киевом.

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«То, что сначала показалось Зеленскому идеей для провокации, превратилось в поспешное и непоследовательное решение, которое просто дает Москве повод продолжить боевые действия и сделать ставку на продолжение диалога с Вашингтоном, а не с Киевом», — указывается в материале.
Авторы материала указывают, что спешка Зеленского и его публичный призыв к Владимиру Путину прибыть в Стамбул также вызвали раздражение у Дональда Трампа. Это, по мнению Público, и стало причиной выбора США стратегии прямых контактов с Москвой.

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#сша
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#россия
США пригрозили России очередными санкциями из-за Украины
Рубио: США введут санкции против РФ при отсутствии прогресса по Украине
18 мая 2025, 02:17

Фото: iStock/syahrir maulana

Конгресс США может ввести новые антироссийские санкции в случае отсутствия прогресса на переговорах по урегулированию ситуации на Украине. Об этом заявил госсекретарь США Марко Рубио в интервью CBS News, сообщив, что российская сторона уже уведомлена о возможном усилении ограничений.
«Мы проинформировали россиян о том, что Конгресс примет закон о санкциях, если на переговорах по Украине не будет достигнут прогресс. Принятие Конгрессом законопроекта — это то, что мы не можем остановить или контролировать», — заявил он.
Обсуждаемый законопроект, как передаёт издание, предусматривает расширение санкций против государственных структур и отдельных граждан России. В администрации президента США рассчитывают, что угроза новых мер заставит Москву «пойти на конструктивный диалог».

Точные детали документа не раскрываются, но, по данным источников, Конгресс может принять его в ближайшие недели.

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#россия
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ВСУ нанесли ракетный удар по Запорожской области
Рогов: ВСУ нанесли ракетный удар по Васильевке, два мирных жителя пострадали
18 мая 2025, 00:53

Фото: iStock/Tomas Ragina

Вооружённые силы Украины (ВСУ) нанесли ракетный удар по городу Васильевка в Запорожской области. Об этом сообщил председатель комиссии Общественной палаты (ОП) России по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.
По его информации, в результате атаки два мирных жителя получили осколочные ранения различной степени тяжести.

«Всю необходимую медицинскую помощь раненые получают в Васильевской больнице», — уточнил Рогов в своем Telegram-канале.
Ранее сообщалось, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил о неприемлемости кампании по дезинформации, которую спецслужбы Украины проводят против страны-члена НАТО. Он попросил генерального секретаря НАТО Марка Рютте повлиять на ситуацию.

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Хинштейн рассказал об ущербе фигурантов дела о фортификациях в Курской области
Хинштейн: ответчики по делу о фортификациях присвоили бюджетные 4,1 млрд рублей
17 мая 2025, 21:53

Александр Хинштейн (Фото: Telegram @Hinshtein)

Ответчики по иску о возведении фортификационных сооружений в Курской области присвоили себе бюджетные средства, нанеся государству ущерб в размере до 4,1 миллиарда рублей. Об этом сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн в эфире телеканала «Россия 24».
Глава приграничного региона сообщил, что суд первой инстанции удовлетворил иск Генпрокуратуры, который поддерживало правительство Курской области. Полтора месяца назад надзорное ведомство требовало вернуть в бюджет 3,2 миллиарда рублей. В результате, сумма ущерба была увеличена до 4,1 миллиарда рублей.

Хинштейн добавил, что деньги, выделенные на строительство оборонительных сооружений на границе, были присвоены.

По решению суда, средства будут изъяты у экс-руководителей Корпорации развития Курской области, компании-подрядчиков, бенефициаров и руководителей этих компаний.

Напомним, что в середине апреля Мещанский суд Москвы арестовал бывшего губернатора региона Алексея Смирнова и экс-первого замгубернатора Алексея Дедова, обвиняемых в особо крупном мошенничестве.

После официальный представитель МВД РФ Ирина Волк заявила, что задержанные организовали хищение выделенного из бюджета миллиарда рублей, которые должны были быть потрачены на строительство фортификаций.

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Песков озвучил принципиальный момент при подписании документов с Украиной
Песков: России принципиально, кто будет подписывать документы со стороны Украины
17 мая 2025, 20:39

Дмитрий Песков (фото: kremlin.ru)

Для России важно, кто со стороны Украины будет подписывать документы, согласованные во время переговоров. Об этом сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в беседе с «Интерфаксом».
Официальный представитель Кремля подчеркнул, что для российской стороны главным и принципиальным остаётся, кто именно от украинской делегации будет подписывать документы.

Ранее в этот день Песков заявил, что Россия в скором времени подготовит и передаст Украине перечень условий для прекращения огня.

Также Песков раскрыл, когда состоится встреча Владимира Путина и Владимира Зеленского.

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Медведев раскрыл, к чему может привести провал переговоров по Украине
Медведев: неудачные переговоры могут привести к ухудшению конфликта
17 мая 2025, 19:40

Дмитрий Медведев (фото: kremlin.ru)

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что мирные переговоры не всегда могут приводить к окончанию боевых действий, а в случае неудачи могут и вовсе привести к «более ужасной стадии» конфликта с новыми участниками и видами вооружения. Об этом он написал в соцсети Х, обратившись к «врагам России».
Ранее в Киеве состоялась встреча так называемой коалиции желающих, в которой приняли участие французский президент Эммануэль Макрон, канцлер Германии Фридрих Мерц и премьер-министры Великобритании и Польши Кир Стармер и Дональд Туск.

Макрон и Мерц заявили, что в течение нескольких дней в отношении России может быть введён очередной пакет санкционных ограничений. Это произойдёт в том случае, если Москва не примет условия 30-дневного перемирия, которое предложил Запад.

Однако напомним, что киевский режим до этого нарушал все вводимые перемирия и до сих пор не отменил введённый Владимиром Зеленским на законодательном уровне запрет на проведение переговоров с российской стороной.

Ранее президент США Дональд Трамп анонсировал телефонные разговоры с Путиным и Зеленским на следующей неделе.

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