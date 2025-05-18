ВСУ нанесли ракетный удар по Запорожской области

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что мирные переговоры не всегда могут приводить к окончанию боевых действий, а в случае неудачи могут и вовсе привести к «более ужасной стадии» конфликта с новыми участниками и видами вооружения. Об этом он написал в соцсети Х, обратившись к «врагам России».