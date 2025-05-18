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Вооружённые силы Украины (ВСУ) нанесли ракетный удар по городу Васильевка в Запорожской области. Об этом сообщил председатель комиссии Общественной палаты (ОП) России по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.
По его информации, в результате атаки два мирных жителя получили осколочные ранения различной степени тяжести.
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«Всю необходимую медицинскую помощь раненые получают в Васильевской больнице», — уточнил Рогов в своем Telegram-канале.Ранее сообщалось, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил о неприемлемости кампании по дезинформации, которую спецслужбы Украины проводят против страны-члена НАТО. Он попросил генерального секретаря НАТО Марка Рютте повлиять на ситуацию.
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Мария Моисеева