На Западе сделали тревожное заявление для ВСУ

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Ирландский журналист Чей Боуз в социальной сети X написал, что Российская Федерация все контролирует, а также уничтожает западные самолеты в зоне спецоперации. Об этом пишет РИА Новости.
Власти Нидерландов разрешили экспорт 24 истребителей F-16 Украине. На следующий день МО РФ констатировало, что военные ВС РФ поразили 7 украинских самолетов Су-27 при ракетном ударе по аэродрому Миргород в Полтавской области.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
В Харькове зафиксировали удары по заводу беспилотников и складу ВСУ. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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«Власти Нидерландов выдали разрешение на экспорт 24 истребителей F-16, первый из которых вскоре будет доставлен на Украину. Тем временем россияне видят на земле все», — написал журналист.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
В Харькове зафиксировали удары по заводу беспилотников и складу ВСУ. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Дарья Осипова