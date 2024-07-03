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На Западе сделали тревожное заявление для ВСУ

Боуз: Россия видит расположение всех самолетов на территории Украины
03 июля 2024, 00:55
Фото: istockphoto/Diy13

Фото: istockphoto/Diy13

Ирландский журналист Чей Боуз в социальной сети X написал, что Российская Федерация все контролирует, а также уничтожает западные самолеты в зоне спецоперации. Об этом пишет РИА Новости.
Власти Нидерландов разрешили экспорт 24 истребителей F-16 Украине. На следующий день МО РФ констатировало, что военные ВС РФ поразили 7 украинских самолетов Су-27 при ракетном ударе по аэродрому Миргород в Полтавской области.

«Власти Нидерландов выдали разрешение на экспорт 24 истребителей F-16, первый из которых вскоре будет доставлен на Украину. Тем временем россияне видят на земле все», — написал журналист.



Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

В Харькове зафиксировали удары по заводу беспилотников и складу ВСУ. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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Орбан: у Зеленского сомнения насчет идеи о прекращении огня для переговоров
03 июля 2024, 01:48

Фото: сайт Кремля

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан сообщил, что у украинского лидера Владимира Зеленского сомнения насчет идеи о прекращении огня для ведения переговоров. Об этом пишет РИА Новости.
Премьер-министр Венгрии прибыл в Киев, чтобы помочь в урегулировании кризиса. На пресс-конференции с Владимиром Зеленским премьер попросил украинского лидера рассмотреть возможность прекращения огня перед переговорами по урегулированию ситуации на Украине. По словам Орбана, у Зеленского сомнения на этот счёт.

«Он сказал, давайте поразмышляем об этом, давайте подумаем об этом. У него есть некоторый плохой опыт с предыдущими прекращениями огня, которые в его интерпретации не были хорошими для Украины. Поэтому он понял позицию, он объяснил свои ограничения и мы посмотрим как можно продолжить», — объяснил премьер.

Ранее депутат ГД от крымского региона Михаил Шеремет сказал, что отказ киевских властей от предложения премьер-министра Венгрии Виктора Орбана о прекращении огня был ожидаемым. По словам депутата, Орбан выступает в качестве миротворца и стремится принести мир на европейский континент. Однако своей поездкой в Киев он потерял время. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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Украинские власти принудительно эвакуируют детей из общины в Харьковской области
02 июля 2024, 23:49

Фото: istockphoto/reflection_art

Украинские власти принудительно эвакуируют детей из в Волчанской общины, которая расположена в Харьковской области. Об этом сообщил глава Волчанской районной военной администрации Тамаз Гамбарашвили, пишет РИА Новости.
«Сейчас идет речь об эвакуации 112 детей из населенных пунктов в 20-30 километрах от границы с РФ», — сказал он.

По его словам, в городе Волчанске остаются около 30 человек. Они отказываются уезжать. В общей сложности на территории общины остаются две с половиной тысячи человек.

Ранее сообщалось, что удары по складу с боекомплектами, где ремонтировалась техника боевиков ВСУ, а также по производству беспилотников зафиксировали в Харькове. В зданиях размещались оборудованные под запуск беспилотников пикапы. К месту, где произошел взрыв, направлялись, примерно, десять машин скорой помощи.

Российские военнослужащие наносят удары по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей Украине. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркнул, армия РФ в боях с ВСУ не бьет по жилым домам и социальной инфраструктуре.

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#армия
#снаряд
#техника
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#человек
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#дмитрий песков
#всу
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«Такого наступления не было со времен Артемовска»: майор ВСУ жалуется на продвижение ВС РФ
Майор ВСУ Лапин: Россия каждый день занимает новые территории при наступлении
02 июля 2024, 22:13

Фото: istockphoto/TebNad

Майор ВСУ Игорь Лапин пожаловался, что Россия каждый день занимает новые территории, а столь интенсивного наступления не было со времен Артемовска. На это офицер посетовал в эфире телеканала «Прямой». Лапин заявил, что если взглянуть на карту, станет понятно, что каждый день Россия занимает новые позиции.
«Если мы посмотрим сводки Генштаба, русские продолжают свои атакующие действия», — пояснил он.
Майор в отставке добавил, что столь интенсивного наступления ВС РФ, как сейчас, не было со времен взятия Артемовска.

«Мы воюем с очень серьезным противником», — констатировал Лапин.
Ранее боец ВС РФ с позывным Farm сообщил, что российский дрон при помощи одного лишь дымового снаряда обезвредил целое минное поле ВСУ. Точный удар уничтожил порядка 120-140 взрывных устройств на участке длиной в 200 метров.

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#вс рф
#сво
#всу
#днр
#лнр
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На Украине раскрыли секретный план по мобилизации
Нардеп Рады Костенко: в ВСУ до конца года могут забрать порядка 200 тыс. человек
02 июля 2024, 22:05

Фото: istockphoto/olegda88

Ряды украинских военных могут пополниться, примерно, на 200 тысяч человек до конца текущего года, если сегодняшняя мобилизация будет проходить в таком же темпе. Об этом сообщил телеканалу «Киев24» нардеп Верховной рады Роман Костенко. Он отметил, что планы по мобилизации секретны.
«Уверен, если мобилизация будет происходить так, как она идет, то до конца года мы укомплектуем все наши подразделения», — сказал парламентарий.

Костенко не уточнил информацию в процентном соотношении, однако охарактеризовал его высоким, дополнив, что такого раньше, как он считает, не было.

Мобилизация на Украине постоянно ужесточается. Представители дипмиссии в Киеве не рекомендуют лицам, имеющим украинское гражданство, приезжать в республику, поскольку потом они могут не выехать назад.

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Главком Сырский посчитал комплектование частей ВСУ проблемным вопросом
#украина
#мобилизация
#война
#россия
#сво
#новости
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Один дымовой снаряд с российского дрона обезвредил 200-метровое минное поле ВСУ
02 июля 2024, 21:58

Фото: istockphoto/vadimrysev

Российский дрон при помощи одного дымового снаряда обезвредил целое минное поле ВСУ. Об уничтожении порядка 120-140 взрывных устройств на участке в 200 метров сообщил телеграм-канал бойца 40 бригады морской пехоты с позывным Farm.
По словам бойца, украинцы минировали поле длиной в 200 метров целую ночь, после чего утром минометный расчет ВС РФ получил точные координаты и поджег противотанковые мины одним лишь дымовым снарядом.

Ранее сообщалось, что российские танкисты прямым ударом уничтожили опорник ВСУ. Видео с работой танка Т-72БЗМ показали в Минобороны. Такой точный удар экипажа обеспечил наступление штурмовых отрядов на Авдеевском направлении. В итоге удалось уничтожить укрепления и пулеметные расчета противника.

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#ночь
#всу
#вс рф
#удар
#бпла
#дрон
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Подполье: в Харькове зафиксировали удары по заводу беспилотников и складу ВСУ
02 июля 2024, 21:47

Фото: istockphoto/Vladimir Zapletin

Удары по складу с боекомплектами, где ремонтировалась техника боевиков ВСУ, а также по производству беспилотников зафиксировали в Харькове. Об этом сообщил представитель пророссийского подполья Сергей Лебедев в беседе с РИА Новости.
Собеседник добавил, что вечером, 2 июля, были прилеты в Индустриальный и Немышлянский районы, где находятся промышленные предприятия. В зданиях размещались оборудованные под запуск беспилотников пикапы. К месту, где произошел взрыв, направлялись, примерно, десять машин скорой помощи.

Ранее сообщалось о воздушной тревоге в ряде областей Украины и в подконтрольных Киеву частях Запорожской и Херсонской областей.

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Главком Сырский посчитал комплектование частей ВСУ проблемным вопросом

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#россия
#украина
#война
#сво
#харьков
#харьковская область
#всу
#новости
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Главком Сырский посчитал комплектование частей ВСУ проблемным вопросом
02 июля 2024, 21:28

Фото: istockphoto/alfexe

Комплектование боевиков ВСУ мотивированными военными, а также обеспечение войск современной техникой для радиоэлектронной борьбы — проблемные вопросы. Об этом в социальных сетях написал главком украинской армии Александр Сырский. Отмечено, что вышеперечисленные моменты проблематичны для командиров любого уровня.
В сети получили широкую огласку кадры, где мужчин мобилизуют насильно, увозя их неизвестно куда на микроавтобусах, с применением силы и избиениями.

Несколько часов назад издание «Страна» показало видео, где украинские полицейские бьют мужчину в районе одесского Привоза. Также они использовали против него баллончик, однако мотивы стражей порядка неизвестны.

Для того, чтобы избежать мобилизации украинцы идут на отчаянные шаги, применяют оружие против военкомов и пограничников.

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В пяти областях Украины объявлена воздушная тревога
02 июля 2024, 21:07

Фото: istockphoto/Harry Wedzinga

Воздушную тревогу объявили в ряде украинских областей. Об этом сообщает республиканское Минцифры. Речь идет о Николаевской, Кировоградской, Черкасской, Днепропетровской и Полтавской областях.
По информации онлайн-карты, тревогу объявили практически в одно время. Также есть данные, что ее слышно в подконтрольных киевскому режиму частях Херсонской и Запорожской областей. Ранее тревога прозвучала на всей территории страны. Ее отменили через некоторое время.

Россия продолжает спецоперацию в Донбассе по защите мирных граждан от геноцида со стороны киевского режима. Минобороны РФ регулярно докладывает о положении дел на фронте, представители ведомства прогнозируют сроки завершения спецоперации.

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#россия
#украина
#война
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#тревога
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Лукашенко: ВВС и ПВО Белоруссии привели в боевую готовность из-за активности ВСУ
02 июля 2024, 20:07

Фото: сайт Кремля

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что ВВС и ПВО привели в высокую боевую готовность из-за активности ВСУ на приграничье, на позиции вышли комплексы «Полонез» и «Искандер». Об этом глава республики заявил сегодня, 2 июля, на торжественном собрании по случаю Дня Независимости Белоруссии.
«В высокой боевой готовности находятся войска военно-воздушных сил и противовоздушной обороны. Как наши, так и России. Здесь полное взаимодействие. На позиции выведены ракетные системы «Полонез» и «Искандер». Какие боеприпасы у них, вы тоже знаете», – пояснил президент Белоруссии.

Как добавил Лукашенко, в режим усиленной охраны границ перевели военных и пограничников, развернули силы специальных операций. Также он заметил, что до этого силовые структуры РБ проводили подобные учения и теперь такой опыт оказался кстати.

Президент Лукашенко подчеркнул, что у Белоруссии нет никаких красных линий – при агрессии наступит «удар всеми видами вооружения по определенным целям».

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