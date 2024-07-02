Украинские власти принудительно эвакуируют детей из общины в Харьковской области

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Украинские власти принудительно эвакуируют детей из в Волчанской общины, которая расположена в Харьковской области. Об этом сообщил глава Волчанской районной военной администрации Тамаз Гамбарашвили, пишет РИА Новости.
«Сейчас идет речь об эвакуации 112 детей из населенных пунктов в 20-30 километрах от границы с РФ», — сказал он.
По его словам, в городе Волчанске остаются около 30 человек. Они отказываются уезжать. В общей сложности на территории общины остаются две с половиной тысячи человек.
Ранее сообщалось, что удары по складу с боекомплектами, где ремонтировалась техника боевиков ВСУ, а также по производству беспилотников зафиксировали в Харькове. В зданиях размещались оборудованные под запуск беспилотников пикапы. К месту, где произошел взрыв, направлялись, примерно, десять машин скорой помощи.
Российские военнослужащие наносят удары по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей Украине. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркнул, армия РФ в боях с ВСУ не бьет по жилым домам и социальной инфраструктуре.
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Дарья Осипова