Европе необходимы каналы для диалога с Россией, заявил Стубб

Европа подходит к этапу, когда необходимо возобновить политический диалог с Россией. Об этом заявил президент Финляндии Александр Стубб , выступая в британском аналитическом центре Chatham House*, пишет РИА Новости.



Ранее сообщалось, что финский лидер отказался участвовать в заседании «Совета мира» президента США Дональда Трампа. Как отмечало издание Yle, Финляндия поддерживает усилия по достижению устойчивого мирного решения по Газе в соответствии с резолюцией 2803 Совета Безопасности ООН.

«Это должно быть сделано очень скоординированно европейскими союзниками и друзьями. Это должен быть исключительно единый подход», — произнес Стубб.

Перед этим Финляндия заявила о неспособности больше оказывать поддержку Украине.

Читайте также:

*Признан в РФ нежелательной организацией
Никита Кротов

