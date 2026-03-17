Европе необходимы каналы для диалога с Россией, заявил Стубб

17 марта 2026, 19:18

Президент Стубб: Европе необходимы каналы для диалога с Россией

Фото: istockphoto/Oleksii Liskonih

Европа подходит к этапу, когда необходимо возобновить политический диалог с Россией. Об этом заявил президент Финляндии Александр Стубб , выступая в британском аналитическом центре Chatham House*, пишет РИА Новости.





Ранее сообщалось, что финский лидер отказался участвовать в заседании «Совета мира» президента США Дональда Трампа. Как отмечало издание Yle, Финляндия поддерживает усилия по достижению устойчивого мирного решения по Газе в соответствии с резолюцией 2803 Совета Безопасности ООН.





«Это должно быть сделано очень скоординированно европейскими союзниками и друзьями. Это должен быть исключительно единый подход», — произнес Стубб.