Достижения.рф

Над регионами России сбили более 200 дронов ВСУ

Минобороны РФ: Силы ПВО за семь часов сбили 201 украинский БПЛА над регионами России
Фото: iStock/Chesky_W

Cредства противовоздушной обороны России вечером 1 января за семь часов уничтожили 201 украинский беспилотный летательный аппарат. Об этом сообщили в официальном Telegram-канале Минобороны РФ.



Перехват воздушных целей осуществлялся с 16:00 до 23:00 по московскому времени. Наибольшее количество дронов сбили в небе над Белгородской областью (51 единица) и Брянской областью (36 единиц). При этом над Московским регионом ликвидировали 24 беспилотника ВСУ, из которых 21 летел непосредственно на столицу РФ.

Также 16 БПЛА нейтрализовали над Ростовской областью, 15 — над Калужской областью, 14 — над Тульской областью, 12 — над Курской областью, 10 — над Рязанской областью, по 6 — над Воронежской областью и Республикой Крым, 5 — над Орловской областью и 4 — над Липецкой областью.

К тому же, два украинских дрона устранили над акваторией Азовского моря.

При этом в 23:51 (мск) мэр столицы Сергей Собянин сообщил об уничтожении еще 4 беспилотников на подлете к Москве.

Мария Моисеева

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0