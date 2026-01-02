Над регионами России сбили более 200 дронов ВСУ

02 января 2026, 00:33

Минобороны РФ: Силы ПВО за семь часов сбили 201 украинский БПЛА над регионами России

Фото: iStock/Chesky_W

Cредства противовоздушной обороны России вечером 1 января за семь часов уничтожили 201 украинский беспилотный летательный аппарат. Об этом сообщили в официальном Telegram-канале Минобороны РФ.