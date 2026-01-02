Над регионами России сбили более 200 дронов ВСУ
Cредства противовоздушной обороны России вечером 1 января за семь часов уничтожили 201 украинский беспилотный летательный аппарат. Об этом сообщили в официальном Telegram-канале Минобороны РФ.
Перехват воздушных целей осуществлялся с 16:00 до 23:00 по московскому времени. Наибольшее количество дронов сбили в небе над Белгородской областью (51 единица) и Брянской областью (36 единиц). При этом над Московским регионом ликвидировали 24 беспилотника ВСУ, из которых 21 летел непосредственно на столицу РФ.
Также 16 БПЛА нейтрализовали над Ростовской областью, 15 — над Калужской областью, 14 — над Тульской областью, 12 — над Курской областью, 10 — над Рязанской областью, по 6 — над Воронежской областью и Республикой Крым, 5 — над Орловской областью и 4 — над Липецкой областью.
К тому же, два украинских дрона устранили над акваторией Азовского моря.
При этом в 23:51 (мск) мэр столицы Сергей Собянин сообщил об уничтожении еще 4 беспилотников на подлете к Москве.
Читайте также: