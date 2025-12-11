Зеленский ответил, кто должен решать вопрос об уступках по Донбассу

11 декабря 2025, 20:15

Зеленский: Вопрос об уступках по Донбассу должны решать украинцы

Фото: istockphoto/reflection_art

Владимир Зеленский заявил о необходимости вынести на референдум вопрос о статусе Донбасса, подчеркнув, что решение об уступках по территориям должен принимать украинский народ. Об этом пишут республиканские СМИ.