Зеленский ответил, кто должен решать вопрос об уступках по Донбассу

Владимир Зеленский заявил о необходимости вынести на референдум вопрос о статусе Донбасса, подчеркнув, что решение об уступках по территориям должен принимать украинский народ. Об этом пишут республиканские СМИ.



Глава киевского режима отметил, что вопрос о возможном создании «свободной экономической зоны» в Донбассе нужно решать выборами или референдумом. При этом он добавил, что его позиция по уступкам остается неизменной: «стоим, где стоим».

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров утверждал, что затягивание конфликта на Украине стало вопросом выживания для Зеленского. Дипломат указывал, что имя украинского политика упоминается в контексте дела о коррупции.

Полномочия Владимира Зеленского истекли 20 мая 2024 года.

