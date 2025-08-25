Зеленский отказался идти на компромиссы в переговорах с Россией
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не готов к компромиссам в мирном урегулировании. Такое заявление он сделал в своем видеообращении по случаю Дня независимости Украины.
По его словам, Киев «никогда больше в истории» не позволит принудить себя к уступкам, рассчитывая только на гарантии безопасности от западных союзников. Он также признал, что есть некоторые сложности с получением таких гарантий, включая вопросы финансирования.
Глава киевского режима выразил уверенность, что его страна изменила свое положение на мировой арене и сегодня ее голос является решающим. В выступлении акцент был сделан на необходимости вступления в ЕС, при этом вопросы членства в НАТО не упоминались.
Ранее бывший советник экс-президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что Зеленский должен был прислушаться к словам президента России Владимира Путина, когда тот предлагал ему «выйти из игры».
