На Западной Украине прогремели взрывы

Фото: istockphoto/RamonCast
В украинском городе Ровно на западе страны прозвучали взрывы на фоне воздушной тревоги, пишет «Великий Львов». По информации Минцифры Украины, тревогу объявили больше трех часов назад.
«Взрывы в Ровно», — гласит публикация в Telegram-канале издания.
Спецоперация на Украине продолжается с 24 февраля 2022 года по приказу верховного главнокомандующего Владимира Путина.
Российские власти не раз заявляли, что в ответ на поставки оружия Украине зона спецоперации может быть расширена. Кроме того, оружейные грузы для украинских боевиков являются законной целью для армии России.
Перед этим в Минобороны РФ докладывали об ударах по энергетическим и объектам ОПК Украины.
Читайте также:
«Они говорили»: пленный наемник из Великобритании пожалел о поездке на Украину
В Минобороны доложили последние новости СВО к этому часу
Аналитик оценил эффективность комплекса «Орешник»
Никита Кротов